歐陽娜娜
▲針對近日香港「反送中」事件，藝人歐陽娜娜 14 日晚間也在微博轉發「＃香港是中國香港＃」、「我也支持香港警察」表態。（圖／翻攝自歐陽娜娜微博）

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今日天氣／西南風影響　中南部慎防大雨

今（ 16 ）日西南風持續偏強，中南部地區有陣雨或雷雨，其中山區降雨時間長且持續，平地則在清晨至上午易出現明顯的雨勢，中南部民眾需注意山區、平地都容易出現短時間的強降雨，並有大雨或豪雨發生，尤其嘉義以南山區更有局部豪雨以上等級降雨發生的機率，新竹、苗栗及台東也有局部短暫陣雨，而其他地區則為多雲午後局部短暫雷陣雨的天氣，其中大台北及宜蘭午後降雨機率和昨相比會提高不少；氣溫方面，中南部降雨明顯，高溫在 30 度上下，其他地方則約 33、34 度。

台灣藝人歐陽娜娜、利晴天挺港警　嗆民眾「理智去哪了」

從呼籲撤回送中惡法，香港近來的示威運動有失控跡象，不少大陸藝人先是轉發「護旗手」文章，近日對港警遭民眾攻擊，也紛紛分享「我支持香港警察」貼文，力挺第一線執法人員，引人矚目的是，台灣藝人利晴天、歐陽娜娜也跟著表態，掀起議論。

▲台籍藝人利晴天（左圖）、歐陽娜娜表態支持香港警察。（圖／翻攝IG）
▲台籍藝人利晴天（左圖）、歐陽娜娜表態支持香港警察。（圖／翻攝IG）
▲娜娜分享貼文聲援香港警察。（圖／翻攝歐陽娜娜微博）
▲娜娜分享貼文聲援香港警察。（圖／翻攝歐陽娜娜微博）

香港恐成中國直轄市？　傳北京擬廢「一國兩制」

香港反送中運動越演越烈，幾乎天天都有警民流血衝突，就連向來對香港問題低調的美國總統川普，也在推特發文表示「中國政府正調動部隊到香港邊境」，呼籲雙方要冷靜處理。外傳北京可能在 8 月 18 日派出解放軍鎮壓，導致香港人心惶惶。根據媒體報導，如果香港情勢無法獲得控制，北京可能取消「一國兩制」，直接宣布香港為直轄市。

▲香港反送中抗爭升溫，外傳北京可能取消「一國兩制」，直接宣布香港為直轄市。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港反送中抗爭升溫，外傳北京可能取消「一國兩制」，直接宣布香港為直轄市。（圖／美聯社／達志影像）

還原韓國瑜麻將照　黃暐瀚揭內情：這不像下套什麼才像？

14 日高雄市議員林智鴻轉貼照片爆料韓國瑜在農曆過年期間，與家人到峇里島度假時，在飯店公共麻將桌上打麻將，批韓聲稱上任後沒打過麻將是說謊。對此，政治評論員黃暐瀚透露，韓國瑜一家人當時就知道被拍照，但沒放在心上。想不到這張照片卻在半年後的現在掀起大風波。黃暐瀚還原事情經過順序，直言「這不像是下套，什麼才像是下套？」

▲高雄市長韓國瑜陷入麻將爭議，黃暐瀚透露，韓國瑜當時就知道被拍照，但沒放心上。想不到如今掀起大風波。（圖／翻攝自黃語熙臉書）
▲高雄市長韓國瑜陷入麻將爭議，黃暐瀚透露，韓國瑜當時就知道被拍照，但沒放心上。想不到如今掀起大風波。（圖／翻攝自黃語熙臉書）

美股「道瓊暴跌 800 點」！今年單日最慘　成經濟衰退前兆

美國股市周三（ 14 ）日大跌，三大指數跌幅都約達 3%， 道瓊指數終場暴跌 800 點，更創今年單日最大跌幅，受到美國長短期債券殖利率倒掛，與中國大陸與德國經濟數據欠佳影響，加深了全球經濟走下坡的隱憂。

▲美國股市周三（ 14 ）日大跌，三大指數跌幅都約達 3%， 道瓊指數終場暴跌 800 點，更創今年單日最大跌幅。（圖／NOWnews資料照片）
▲美國股市周三（ 14 ）日大跌，三大指數跌幅都約達 3%， 道瓊指數終場暴跌 800 點，更創今年單日最大跌幅。（圖／NOWnews資料照片）

梁靜茹 9 年婚告終疑老公偷吃　好友端鐵證真實互動曝光

41 歲的女星梁靜茹在稍早驚爆與結婚 9 年多的趙元同（ Tony ）簽字離婚，消息震驚演藝圈，對於兩人離婚的消息，趙元同隨即澄清，兩人沒有離婚，只是夫妻間吵架，至於梁靜茹方面，經紀公司則回應：「藝人私事不予回應。」（編輯：賴詠璿）

▲梁靜茹被爆婚變。（圖／翻攝臉書）
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