（中央社紐約15日綜合外電報導）中國政府稱香港抗議民眾是激進分子，欲透過「近乎恐怖主義的行徑」使香港重回西方陣營。「紐約時報」指出，北京了解到，這場抗爭不是地方事務，而是對中共統治的直接挑戰。

紐約時報（New York Times）編輯委員會（editorial board）發表專文，內容代表編委會、總編輯和發行人的立場。文章寫道，香港示威者並非北京想讓全世界以為的少數親西方麻煩製造者，他們許多只是年輕人，非常不希望受到中共進一步高壓統治。

香港抗議人士普遍要求擴大自治權，並對警方使用武力進行調查，這些訴求直指共產黨專權和暴力脅迫的核心。對習近平這樣嚴苛且不肯讓步的中國領導人而言，香港抗爭已是無法容忍的公然藐視政權。

文章說，香港抗爭從原本的「反送中」和平遊行，擴大成群龍無首、情緒激昂並由社群媒體帶動的起義。

抗議人士12和13日採取過火行動，數千人擠入機場癱瘓運作，還和旅客發生扭打，並毆打至少2名來自中國大陸的男性。緊張時刻甚至還發生一名被抗議者困住的鎮暴警察拔出手槍，但並未開槍。

文章表示，香港之所以能成為金融、商業和運輸中心，是建立在擁有秩序和效率，及民眾思想開明並有禮等因素。當通常無可挑剔的香港機場陷入混亂和暴力場面，不僅令人震驚，香港經濟活動也恐大受影響。

文章認為，為確保香港機場爆發的暴力衝突，不會演變成一發不可收拾的局面，導致習近平別無選擇只能採取行動回應，香港行政長官林鄭月娥和她在北京的頂頭上司必須展現自制，並說服港人，當局不會進一步削弱他們的公民權和自由。

此外，美國總統川普也應加入英國和其他盟國，堅決要求中國尊重香港的特殊地位，並表明任何使用武力鎮壓抗議人士的行為，必然導致中國遭受嚴厲制裁。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1080815