中國指數型 ETF 成份中占有很高權重的中國平安，昨 (15) 晚間公布上半年財報，業績表現亮眼，上半年純益人民幣 976.76 億元，已接近去年全年的人民幣 1074.04 億元，相當於每天淨賺逾人民幣 5 億元。

資料來源: 東方財富網, 中國平安日線走勢

上半年營運重點：

總收入人民幣 6902 億元，年增 17.2%。

營利人民幣 734.64 億元，年增 23.8%。

歸屬於母公司股東純益人民幣 976.76 億元，年增 68.1%。

EPS 人民幣 5.48 元，去年同期人民幣 3.26 元。

上半年將配息每股現金人民幣 0.75 元，年增 21%，總額達人民幣 136.8 億元。

庫藏股：截至 6 月 30 日，中國平安透過集中交易市場累計已買回人民幣 34.21 億元 A 股股票（截至 7 月 31 日，已買回約 50 億元 A 股股票）。

投資業務：截至 6 月 30 日，中國平安保險資金投資組合規模達人民幣 2.96 兆元，較去年底成長 5.8%。上半年，總投資收益人民幣 1025.93 億元，年增 94.5%，其中，已實現投資收益人民幣 737.34 億元，年增 28.2%。

資料來源: 中國平安財報

公司表示，純益大幅成長，主要是得益於上半年手續費佣金稅務新政帶來的人民幣 104.53 億元一次性收益影響。此外，中國平安指出在產業結構調整的背景下，公司朝向高價值業務轉型，業務結構持續改善，壽險及健康險業務的新業務價值率達 44.7%，比去年同期提升 5.7 個百分點。

不過，中國平安看重的科技業務營利為人民幣 32.74 億元，年減 28.9%，占整個集團營運利潤的比重為 4.46%，比去年同期下滑 2.54 個百分點。旗下科技公司估值總額達 700 億美元，其中，陸金所估值達 394 億美元。



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