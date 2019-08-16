世界貿易組織 (WTO) 週四 (15 日) 公布了最終裁決，維持原判不變，裁定美國針對一系列中國進口商品加徵關稅屬於「不當行為」，WTO 這一決定，間接給了中國向美國進行正當性制裁的機會。

針對此判決，美國貿易代表則回應道，中國國營企業的出口價格不實，「我們將採取一切必要行動，確保市場的公平競爭性。」

WTO 上訴機關在最終裁決書中表示，原有判決指出美國商務部有 17 項針對中國進口商品加徵反補貼稅的計算有誤，經過調查後顯示出中國國營企業向國內企業所提供的鋼鐵量，不足以獲利。

法官認為，美國將第三國家價格納入考慮計算關稅，不符合反補貼規定，因此中國有權利展開經濟制裁。

美國代表團認為 WTO 的調查無效，他們認為上訴機構未「正確」解釋出法律，而中國依然持續違反世貿組織規定的補貼稅協議。

北京代表團表示和美國想法不同，中國不相信 WTO 上訴機構超出其權限。同時中國呼籲美國應該更落實改革其反補貼稅，以符合 WTO 裁決和其他對中國產品的調查結果。

就在 WTO 公布判決前日，川普才揚言要退出世界貿易組織，抨擊 WTO 利用中國在世貿組織仍使用開發中國家的待遇，對美國是不公的對待。川普放出誑語，表示美國會在必要時退出 WTO。

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