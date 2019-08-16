8月13日連夜豪雨造成台南市多處積淹水，台南市長黃偉哲16日在議會進行「0813水患處理及治水方略專案報告」，不分黨派，幾乎所有出席議員都發言抨擊，台南市治水治了這麼多年，治水相關經費投入幾百億，許多地區仍是逢雨必淹，問題到底出在那裡？

國民黨團書記長蔡育輝表示，台南訂定的10年防洪計畫根本無法因應全球極端氣候變化，台南市政府至今仍提不出改善方案，淹水後的補助更是與災民斤斤計較，致民怨四起，50公分淹水標準是養豬（農業）時代的標準，早已不合時宜。

第五選區立委候選人、市議員蔡淑惠怒批，地方老一輩對水文非常清楚，政府治水專家卻把抽水站蓋的比蓄水箱涵高，這樣水怎麼抽的出去？更嚴重的是政府各局處各自為政，光一個側溝，前端由工務局和區公所負責；側溝末端，則是由水利局主導，各自為政之下，越整治水患，水淹得越嚴重。

黃偉哲指出，治水一向是台南施政的重點之一，尤其市轄內有多條的河川及排水，屬中央管河川有5條、中央管區域排水5條、市管區域排水162條，如要全部完成整治10年重現期排水設計標準，25年重現期不溢堤，則需花費約600億元，統計至108年度，中央目前共補助約334.6億元治水預算，只補助了近5成5。

黃偉哲表示，0813豪雨主要集中在仁德、歸仁、永康一帶，12小時累積雨量約50年重現期，已超過10年重現期排水設計標準，再加上三爺溪排水從萬代橋以下都還沒完成整治，只能容許2到5年重現期，導致中上游水位高漲而造成內水無法靠重力排除，且短時間的強降雨也造成三爺溪排水水位一度超過堤防高度，加上靠近中華醫事科技大學堤防尚未達到保護標準而導致溢堤災害。

淹水區域主要集中在三爺溪排水沿線，三爺溪流域最上游自古為鯽魚潭所在，地勢低窪，排水條件先天較為困難，尤其三爺溪是中央管區域排水，全線整治係由經濟部水利署第六河川局主辦，在縣市合併前並沒有進行整治工作，遇雨則淹，縣市合併後為有效解決三爺溪排水沿線水患問題，極力向中央建議應優先辦理治理工作。

三爺溪排水目前上游已陸續完成整治，整治後河道寬度將拓寬至20公尺，並濬深河道1.5公尺，預計於108年底完成；另萬代橋改建工程及中下游至二仁溪出口整治工程，預計將既有河道寬度39公尺拓寬到60公尺，辦理期程為108年~112年，預計三爺溪主流全線整治完成後，整體水位約可下降1.77m，如萬代橋能先完成改建拓寬河道，可有效增加通水斷面，可將水位下降至50cm以上，降低淹水風險。