（中央社哥本哈根16日綜合外電報導）美國總統川普傳出私下曾和幕僚討論，有意讓美國買下屬於丹麥的全球最大島嶼格陵蘭。丹麥政治人物今天紛紛對這個構想嗤之以鼻。

格陵蘭位在冰島西北方，介於北大西洋和北極海之間，大多被冰雪覆蓋。「華爾街日報」（Wall StreetJournal）昨天引述知情人士報導，川普對這座大島的自然資源和地緣政治關係感興趣，曾詢問幕僚和顧問由美國買下格陵蘭的可能性。

格陵蘭屬於丹麥自治領土，經濟仰賴丹麥支持。格陵蘭因居戰略位置並擁有礦物資源，而日益受到美國、俄羅斯和中國等全球超級強權國家注意。川普預計9月訪問哥本哈根，屆時他也將和丹麥及格陵蘭總理討論北極地區議題。

針對川普考慮讓美國買下格陵蘭的想法，丹麥前總理拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）在推特寫道：「這應該是愚人節玩笑。老早過了季節。」

丹麥人民黨（Danish People's Party）外交事務發言人艾斯波森（Soren Espersen）接受丹麥廣播公司（DR）訪問時也說：「若他（川普）真的正在認真思考這件事，那就確定證明他已經瘋了。」

艾斯波森還表示：「以為丹麥會把5萬民眾賣給美國，這個想法實在荒謬。」

來自格陵蘭第二大黨伊努特社群黨（InuitAtaqatigiit）的丹麥國會議員拉森（Aaja ChemnitzLarsen）告訴路透社：「我確定大多數格陵蘭人相信，長期而言，屬於丹麥比屬於美國好。（聽到消息）我立即的想法是：『謝謝，不要』。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1080816