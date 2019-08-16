高雄市長韓國瑜近來被媒體人黃光芹、民進黨前立委賴坤成多次公開批評，今(16)日晚間韓透過競選辦公室對兩人提出抗議，並決定委請律師提告。黃光芹則在韓辦發出聲明後約一小時，隨即用臉書回嗆，「一案不二告，以後我就不客氣了！」、「我一直想找賴坤成聚聚，我們就法庭見！」

韓國瑜競選總部表示，過去韓國瑜市長秉持著「愛與包容」的原則，不願一遇到選舉只有造謠、抹黑、謾罵的攻擊行為，也不樂見政治人物用按鈴申告等法律行動，造成國家社會資源的負擔，對於外界惡意中傷盡可能一笑帶過，畢竟有時候認真就輸了。

韓辦的聲明指出，這段時間以來，台灣珍貴的言論自由已經被過度濫用，有心人士藉由黑化韓國瑜市長來滿足各種目的，利用善良的退讓當成恣意妄為的武器，讓競辦決定不再忍耐，對他受傷害親友也是一種保護。

韓的委任律師認為，賴坤成從政多年，了解政治人物利用媒體、網路散播言論，散布力較為廣泛、強大，在發表言論之前，理應盡較高之查證義務及善意篩選，卻仍舊散播不實謠言，已涉犯妨害名譽等罪；而黃光芹部分，律師認為黃明知其發言將透過電視或臉書等傳播媒體，仍多次公然辱罵、誹謗，導致台灣民眾對國民黨2020年總統候選人所應有之人格及名譽產生質疑，並給予負面評價，已嚴重詆毀韓國瑜市長名譽，顯具有誹謗之客觀行為及主觀故意，已涉犯妨害名譽等罪。

韓國瑜競選總部表示，「溫良恭儉、再也不讓」不是心境上的轉換，是對於現今抹黑環境的不滿，黃光芹女士、賴坤成先生應公開澄清道歉，並呼籲大眾立即停止不負責任之不實言論，否則將持續採取法律行動，以正視聽，遏止社會歪風。

但黃光芹立即透過臉書回嗆，「我判斷，既然他抓我和賴坤成一起告，可能是告他自己坦承過、還要我寫進書裡的花天酒地、面目可憎。」、「他不敢告陳宏昌、不敢告楊秋興，既然框我和賴坤成出場，那我只好被他上了。」