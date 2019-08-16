週五交易，交易者權衡需求減弱和供應不確定性的狀況，原油期貨收高，助使本週收升。

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，「考量到波斯灣的不確定性，今日的上漲反映出一些人不願意在週末離開….. 整體來說，市場在區間內交易，因為這些供應的不確定性被需求疲軟給抵銷了，因此雖然今天和本週都收升，長期來說仍是下跌趨勢。」

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 40 美分或 0.7%，收每桶 54.87 美元，盤中高點曾達 55.67 美元。本週收升 0.7%

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 41 美分或 0.7%，收每桶 58.64 美元。本週收升 0.2%

Jefferies 分析師 Jason Gammel 在報告中指出，「Brent 油價本週受到關稅消息和經濟衰退擔憂的嚴重打擊，我們預期需求風險近期內仍主宰原油市場情緒。」

供需狀況

OPEC 週五發佈月報，將今年全球石油需求成長預期稍微調降 4 萬桶 / 日，至 110 萬桶 / 日，但維持 2020 年的預期不變，仍在 114 萬桶 / 日。

OPEC 也下修今年和明年的非 OPEC 供應量成長預期。

太陽全球投資執行長 Mihir Kapadia 表示，「廣泛情形是，經濟苦苦掙扎著邁向 2020 年，許多人的信心正逐漸減弱。為了平衡石油市場，OPEC 需要推行減產政策，但因為貿易紛爭等其他因素仍持續，石油將面臨很艱困的時期。」

返回美國，Baker Hughes 週五公布，美國上週活躍的石油鑽井平台增加 6 個至 770 個，為 7 週來首次增加。

施耐德電氣資深商品分析師 Robbie Fraser 表示，「在中國放話報復美國新一輪中國進口貨品關稅後，川普總統稱他近期內將與中國領導人習近平討論貿易問題。這可能會增加一些投機買盤，但也會引發潛在波動，因為中美糾紛若無進一步發展，可能會加深恐懼。」

「如果那些下行風險都實現，原油可能是最受影響的市場，因為汽油和柴油等產品的需求彈性，且非常仰賴新興市場來推動新成長。」

其他能源商品交易

9 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.4%，收每百萬 Btu 2.20 美元。本週收升 3.8%。

9 月交割的汽油期貨價格上漲 1.3%，收每加侖 1.6364 美元。本週收低 1%。

9 月交割的熱燃油期貨價格下降 1.8%，收每加侖 1.8107 美元。本週收低 0.3%。

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