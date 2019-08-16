週五 (16 日) 美元指數連續第四天上漲，來到 98.2，續創兩週新高，主要受房屋數據大好提振，且受益於歐元相對地走弱，因傳德國將舉債擴大開支，避免經濟陷入衰退。

美國公布 7 月房屋開工數連續三個月走低，不如預期，不過營建核准數卻大增 8.4%，創 2017 年來新高。富國銀行分析師認為，疲弱的部分集中在公寓市場，而南部與西部的單戶型房屋則明顯改善，顯見在房貸利率走低下，美國房市不如市場預期疲弱。

本週亮眼的零售銷售與房市數據，也提振美國經濟的擴張幅度。最新美國紐約聯邦儲備銀行上修美國第三季 GDP 預估，由 1.6% 上調至 1.8%。紐約聯儲認為，房市與銷售數據正向，是上修主因，不過工業產出仍低，企業信心不足，是下半年 GDP 擴張不如上半年的原因。

總結美元本周收漲，上揚 0.7%。下周聚焦 8 月 23 日即將舉行之 Jackson Hole 中央銀行年會，聯準會主席鮑爾將出席並發表演說，市場關注對未來利率決策方向的看法。

USD INDEX 日線 (來源: FXSTREET)

歐元相對美元再度下挫 0.14% 至 1.1090，盤中一度跌至 1.1066，創下半個月來新低。因德國媒體報導，德國政府正考慮準備舉債擴大開支，避免經濟陷入衰退。目前官方尚未證實此項傳言。

Danske Bank 分析師認為，目前市場已定價 9 月份歐洲央行 (ECB) 降息 17 點的預期。有鑑於歐洲經濟持續烏雲罩頂，ECB 在 9 月可能推出新方案：分層利率機制（tiered-rate system），讓經濟較差的南歐，採用較低利率，經濟較好的西歐採用較高利率，更符合各國需要。

EUR/USD 日線 (來源: FXSTREET)

印度盧布則是本週亞洲表現最差的貨幣。週五盧布相對美元大跌 0.89%，近兩日 USD/INR 直逼 72 關卡，盧布創下六個月來最差水準。

分析師認為，印度今年連續四次降息，利率已創 2010 年來最低，套利交易的吸引力減少，連帶影響匯價表現，此外，印度與巴基斯坦的緊張關係升級、取消喀什米爾自治權等，政治動盪也造成盧布的挑戰。

USD/INR 日線 (來源: FXSTREET)

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