近期時代力量風波不斷，立委林昶佐、洪慈庸相繼退黨，黨主席邱顯智也辭退主席一位。成立 4 年的時代力量陷入泡沫化危機，黨內路線之爭的矛盾也浮上檯面。時代力量立委參選人陳雨凡將矛頭直指黃國昌，認為黃國昌「個人英雄主義壓制黨內民主」。對此，太陽花發起人之一「妖西」劉敬文表示，自己支持黃國昌，批評時力的「舔英英犬」很噁心。

妖西表示，看到「靠時力奶水長大的英犬們圍起來咬大老虎黃國昌的模樣」，他強調自己這次支持黃國昌，除非「黃國昌也投降挺英，或者去和柯文哲合作」。妖西更批評，「他們是能跟黃國昌比個毛？自己不行只能靠狂舔英，不覺得很丟時代力量或太陽花這些招牌的臉？這叫台灣未來的希望？」

妖西痛批，已經看膩了那些「英犬」爭相比誰最勤王、最保皇的噁爛投機劇碼，「英犬小狼跨黨舔英舔成那樣，更是噁心！」妖西直言，如果大家的選擇是讓那些英犬成為台灣未來的政治棟樑，他可以大膽預言， 10 年 20 年後台灣的政治還是這個鳥樣子，因為台灣人自己熱愛投票給投機客、鼓勵投機的行為。「台灣政治永遠走不出逆淘汰和劣幣逐良幣」。

妖西認為黃國昌的個性或許不完美，但他只有一個人，卻「抵過多少民進黨立委？」質疑「為了求一份施捨，什麼是非什麼理想什麼價值都可以丟掉就是了？」（編輯：倪浩軒）