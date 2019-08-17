▲白宮通知國會將提交這項軍售案展開審查。圖為F-16戰機。（圖／翻攝The National Interest）
▲白宮通知國會將提交這項軍售案展開審查。圖為F-16戰機。（圖／翻攝The National Interest）

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美國民主共和兩黨多名國會議員， 16 日 表態支持白宮向台灣出售總值 80 億美元（約新台幣 2507 億元）的美國對台 F-16 戰機軍售案，提交至國會審查，期間有 30 天時間可讓議員提出意見。根據外媒分析指出，預料審議過程不會遭遇阻礙。這筆軍售案將是美台歷來規模最大軍售案之一。

《華盛頓郵報》報道稱，川普政府已於 15 日通知國會，將會把美國對台 F-16 戰機軍售案提交國會審查。共和黨籍聯邦參議員盧比歐（ Marco Rubio ）稍早證實，白宮已推進該軍售案，形容「是支持台灣自我防衞的重要一步」，盧比歐表示，中國試圖擴張區域影響力，美國有必要強化與台灣之間的戰略關係。

同為共和黨籍的參議院外交委員會主席里契（ Jim Risch ）隨後發表聲明，稱歡迎對台灣出售戰機，認為如此一來，可以「加強台灣保護其領空能力，應對大陸逐步施加的壓力。」民主黨籍眾議院外交事務委員會主席恩格爾（Eliot Engel）強調，這起軍售案顯示出，美國對於保障區域安全及民主的承諾。

《紐約時報》報導分析稱，在美國共和民主兩黨跨黨派支持下，這起軍售案應可順利過關。中國外交部發言人華春瑩曾在周五的記者會上宣稱，美方對台軍售已嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八．一七」公報，中方已向美方提出嚴正交涉。

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