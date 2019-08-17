如果《樓下的房客》那樣的裸露血腥尺度可以為國片殺出一條血路，那麼《緝魔》（ Deep Evil ）則繼承這道血色大道，往更異色慾望坑洞邁進。但當然不像《樓下的房客》有著九把刀精巧佈局劇本，《緝魔》上半場則有幾分韓國犯罪電影風格，下半場則陷入一場狂風暴雨，角色心魔立場盡出，你能否認同男女主角的道德狀態？就成了這戲讓人玩味之處。

這片從開場就讓觀眾看到男主角，一位失意且失婚的潦倒警探溫子昇（莊凱勛 飾演）對犯人給於私刑招呼，全因他看不慣犯罪者泯滅人性的做法。另一位冷酷法醫韓雪甯（邵雨薇 飾演）看似不近人情，背地裡仍願意幫助警員給於關鍵線索，甚至發現新的無頭女屍命案可能跟自己的大學男友高俊偉（傅孟柏 飾演）有關，進而揭露一個多年來不願傾訴的秘密。

編導盧豐淵得到非常出色的技術團隊，讓他能盡情大尺度地拍攝，無頭女屍的三點全露也算是近年國片罕見的尺度，後者還有一些奇情異色充滿淫穢感的場面設計，要做到讓觀眾感到不安焦慮，這戲也做了。

而故事中幾個角色有著各自被心魔纏繞的陰影，莊凱勛無法面對之前的家庭悲劇，他陷入無限循環的自責內疚，邵雨薇忘不了當年被侵害的餘悸，自然與人始終保持冰冷距離，就算渴望激情瞬間也卡關暫停。

傅孟柏則是有另一道無法啟齒的羞辱難堪，使他假藉醫美整型之名，行個人意淫之實，三個角色都有過不去的歷史對話，直到這場無頭女屍起了頭，讓莊凱勛如瘋狗般地硬查這個案件才重新拼湊出真相。

《緝魔》是追補三人之間無法曝光的心裡惡魔，也許有些角度設計過於單薄，使得我們在預告片就揣測出後段結局，還好中段仍有故事轉彎設計，讓犯罪兇手不至於太淺白，還是給觀眾有幾分推理思考。但片尾的動作對決，在戲劇張力要求之下，居然有幾個邏輯失誤。

如莊凱勛勒昏兇手後，居然大意忘記兇手旁仍有利刃。或者，協助辦案的施名帥怎會大意，忽略身後還有人。或者是，《緝魔》就是要突顯這種真實辦案過程中，緊張高壓底下的荒謬放槍，有時緊張整場，提心吊膽處理完全程，卻在最後收尾被人突襲，不得不說，這在劇情安排上會是一道險棋。

《緝魔》有了挺出色的技術團隊，下足驚豔視覺與尺度重口味，但三個主角的心理轉變確實考驗觀眾的理解層面，對於觀眾來說，從預告片似乎已經半破解全案謎底，還好仍有留一手，否則真相太好猜就失去這門犯罪類型的娛樂學分了。

●作者：膝關節／影評人

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