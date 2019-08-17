NOWnews 生活 交通氣象 快訊／大雨特報警戒區擴大 全台15縣市嚴防午後雷陣雨 記者陳致宇／台北報導 - 2019-08-17 14:58:53 Facebook LINE Twitter Telegram Linkedin Email Print ▲因西南風及午後對流發展旺盛，氣象局今（ 17 ）針對全台 15 縣市發布大雨特報。（圖／中央氣象局） A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size. 氣象局表示，今（ 17 ）日西南風及午後對流發展旺盛，易有短時強降雨發生，下午 14 時 30 分針對全台 15 縣市發布大雨特報，苗栗以南、宜蘭地區及北部、花蓮山區有局部大雨發生的機率，要注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區要防範坍方及落石。 相關文章 快訊／花蓮3.3地震 磯崎最大震度5級 台中以南雨彈狂襲 氣象局警告：小心短時強降雨 西南風增強 豪雨夜襲南台灣 一張圖秒懂降雨熱區 更多文章 悠遊卡儲值贈限量好運卡 周末加碼再送66元發財金 中秋連假台鐵加開159次列車 離峰時段推紅眼7折票 快訊／花蓮3.3地震 磯崎最大震度5級