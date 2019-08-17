大雨特報
▲因西南風及午後對流發展旺盛，氣象局今（ 17 ）針對全台 15 縣市發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

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氣象局表示，今（ 17 ）日西南風及午後對流發展旺盛，易有短時強降雨發生，下午 14 時 30 分針對全台 15 縣市發布大雨特報，苗栗以南、宜蘭地區及北部、花蓮山區有局部大雨發生的機率，要注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區要防範坍方及落石。

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