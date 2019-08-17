扛著火腿隊9連敗的壓力，「大王」王柏融今(17)日對樂天擔任第6棒DH，第二打席敲出2分打點一壘安打，幫助球隊拉開比數，在王牌投手有原航平7局失1分好投下，終場火腿以6:1拿下久違的勝利。

火腿靠著首局清宮幸太郎的高飛犧牲打先馳得點，王柏融2局下首打席面對樂天先發投手菅原秀，敲出右外野方向飛球被接殺。

不過3局下火腿再起攻勢，1出局之後，近藤健介敲出安打送回火腿第2分，之後清宮選到保送攻佔滿壘，2出局輪到王柏融，纏鬥到滿球數之後，將一顆偏高直球擊成右外野安打，一口氣送回2分，相隔5場之後再度有打點進帳，也將菅原秀打退場。

不過王柏融6局下面對中繼投手辛島航，被一顆外角滑球三振，2出局後横尾俊建敲出二壘安打再追加分數。7局下渡邊諒安打，攻下球隊第6分，隨後王柏融選到保送攻佔滿壘，可惜下一棒宇佐見真吾強勁飛球遭到接殺。

王柏融3打數1安打，帶有2分打點，選到1保送但也吞下1次三振，打擊率來到2成83，連兩場有安打演出。

有原航平主投7局，雖然僅被敲2支零星安打，但6局上一開始就被島内宏明敲二壘安，隨後被連續2個滾地球送回分數，此役送出6次三振，3次四死球僅失1分，拿下本季第12勝，防禦率2.40。