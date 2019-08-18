本報近一周兩度獨家披露老牌油脂大廠福懋油「變天」內幕，引起主管機關與銀行團高度關切！福懋油因此在15日緊急召開董事會，通過兩項重大人事異動，一是重新推選董事長，改由隸屬原公司派的晉昇投資擔任董事長；二是新設「總裁」職位，並推舉前董事長許忠明擔任，期藉此緩解外界「疑慮」。

市場人士分析，這是6月底福懋油經營權易主後，雙方間緊張氣氛首度稍見緩和；而上述人事安排，無疑是興泰吳金泉一派迫於主管機關與銀行團的壓力，被動釋出的「善意」。

福懋油15日公告，此次當選的兩家公司董事改派法人代表，一是隸屬原市場派的泰生海洋開發，法人代表從吳美紅改派蔡清松（福懋油業務主管）；二是隸屬原公司派的晉昇投資，法人代表從許忠明改派吳美紅（興泰前董座吳金泉胞妹）。雙方同時指派對方人馬為法人代表，等於各自「交換」一席董事。

之後福懋油再召開董事會，重新推選董事長，董事長職位由原本的泰生海洋開發變成晉昇投資，消息人士透露，儘管董事長仍是吳美紅，但是以原公司派的法人代表身分出任，意味許忠明一派隨時可視情況撤換法人代表。

消息指出，在媒體揭露內幕後，本周證交所立即介入瞭解，要求公司應落實內稽內控，確實遵行公司治理原則，甚至安排下周前往查廠，瞭解公司生產、營運是否正常。與此同時，福懋油所有往來銀行也都表達高度關切，由於董事長異動，相關融資契約正重新換約，在銀行團對經營穩定性有所疑慮下，讓新公司派備感壓力。

也因此，吳金泉一派迅速遞出橄欖枝，提出由許忠明方面擔任董事長的方案，並在15日董事會決議通過；此外，福懋油也新設「總裁」一職，並推舉前董座許忠明擔任，以示對其禮遇與尊重，希望藉此營造「雙方共治」形象，期獲得主管機關及債權銀行認同。

不過，雙方董事席次維持不變，仍是以興泰為首的原市場派握有兩席一般董事、三席獨董，合計共五席，而審計委員會的三名獨董也仍是吳金泉方面人馬，吳派在董事會依舊占絕對優勢；至於許忠明為首的原公司派則掌握四席一般董事。

據悉，在奪下福懋油經營權後，除了董事長吳美紅、副董事長林月廷之外，就連福懋油重要子公司台灣大食品董事長，也改由吳金泉本人擔任。不過，在15日吳美紅改成晉昇投資法人代表後，由於解任董事長必須經過重度決議、亦即需2/3董事同意，然吳派並未掌握足夠票數，意味未來三年如無重大變數，將由許派擔任福懋油董事長，可望發揮一定制衡效果。