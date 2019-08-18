舞台劇《最後一封情書》由潘迎紫與謝祖武共同主演，近期第二波演員名單釋出，有實力派老將湯志偉及新秀演員林辰唏。湯志偉表示這齣戲即將重拾自己多年不見的中年男性自信，準備好在台上大展雄風跟謝祖武爭奪女主角的心，而林辰唏表示要跟資深演員合作讓她心驚膽戰，但每次排練兒子總好奇地想跟著她，已經變成她療癒的小確幸。

即將於10月首演的《最後一封情書》，故事從歡鬧的愛情騙局開場，帶出病人對死亡積極選擇的核心價值，編導謝念祖開玩笑表示上半場會讓台上演員愛得死去活來，下半場則要讓台下觀眾哭得死去活來。新秀演員林辰唏雖然並非第一次接觸舞台劇，但她說這次將與如同「傳奇」一般的潘迎紫合作，壓力之外是更深的期待，她開心表示：「我很想知道跟神話般的人物工作，自己的演技彈性會到哪裡。」在劇中林辰唏飾演潘迎紫的女兒，是一位因為沒有見到父親離世前最後一面，而對於母親罹癌感到恐懼的角色。

林辰唏表示在接演之前自己的媽媽正是生著病，對於親人隨時都會離開自己的恐懼是能體會的，她說：「我應該留在家陪著我媽的，但我最後還是決定接演，是因為我跟媽媽的互動與戲中的母女關係很像，雖然關心著對方但說出來的總不是什麼好聽的話…但有些話再不說怕真的來不及了。」林辰唏數度主動訊息導演討論台詞的可能性，甚至主動要求一些重要台詞由她自己來寫，「我希望10月媽媽來看時，可以讓她聽到我的真心話。」

劇中湯志偉將演出一位以溫柔攻勢專找有錢寡婦下手的騙子，他笑說，自己的本性終於被導演給看到了，「可能他看到屬於我的男性魅力，所以這個自信心爆棚的角色才會找我來飾演。」潘迎紫飾演的角色就是他的下隻肥羊，沒想到一場騙局到最後，卻是由飾演湯志偉姪子的謝祖武真心愛上了女主角。

此劇描述一對詐騙叔姪檔，專找寂寞的貴婦為下手對象，以騙財騙色不動真心的方式，陪伴她們走完最後一哩路，並賺取「遺產」報酬。職業女強人秀蝶是郭威大學同學，自從癌末確診後就積極展開圓夢計畫，唯一的阻饒是自己的女兒小娜，唯一缺少的是身邊一個伴。郭威本以為又是一樁簡單的「陪伴」生意，但怎知道姪子小湯竟跟他搶奪秀蝶的心，還把真情都賠進去了。另一方面秀蝶與小娜的爭執越演越烈，在希望安寧離世的意願下，小娜的不安逐漸顯露，而突然的意外更讓他們不得不做出生死決定。