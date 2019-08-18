8月16日是大陸地區伏季休漁期結束的日子，澎湖海巡隊防範大陸漁船入侵澎湖海域作業，18日清晨5時由隊長洪挬論親自帶班於目斗嶼北方24浬處扣留陸船「閩豐漁00658」，為期2日的擴大威力取締勤務「殺雞儆猴」，讓在外海伺機進入澎湖海域的大陸漁船不敢再越雷池一步。

海巡10061艇在5時2分在目斗嶼北方24浬（距領海基線15浬），發現「閩豐漁00658號」陸船非法進入澎湖海域拖網作業，破壞澎湖的漁業資源，遂派遣優勢警力登檢扣查，並押返隊部調查。

帶隊的洪挬論表示，為維護我國漁業資源及漁民作業權益，澎湖海巡隊自辦「護永專案—威力取締」專案勤務，昨天深夜冒著強烈的西南湧浪出海執行掃蕩越界大陸漁船勤務，10061艇以船上雷達偵蒐海上可疑目標，並與第十三巡防區岸際雷達系統互相驗證，果然發現「閩豐漁00658號」正在拖網捕魚，巡防艇立即廣播要求該船停俥，收起網具停止作業，並以優勢警力強靠登船檢查，將「閩」船押返馬公港隊部偵辦。

經查「閩」船為底拖網作業漁船，船上漁獲400公斤，船艙及個人行李皆未發現豬肉與豬肉製品，「閩」船以黃姓船老大為首共計7名船員，得知該海域為魚群聚集之漁場，遂大膽入侵作業，將依違反「兩岸人民關係條例」予以重罰;另配合防疫檢疫局人員進行陸船消毒作業，防堵非洲豬瘟入侵澎湖地區。

據了解，大陸漁船在休漁期結束之後，很多船隻集結在澎湖海域的外圍地區觀望，澎湖海巡隊在18日順利抓到「閩」船之後，對於其他抱著僥倖心態的大陸漁船有嚇阻作用，讓他們知道政府保育海洋生態執法的決心，不敢再越雷池一步，以有效保護澎湖的漁業資源。