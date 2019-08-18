香港「反送中」抗爭持續延燒，甚至爆發多起流血場面。日前港警直接在地鐵站內發射催淚彈，還用「布袋彈」射擊一名女子頭部，造成其右眼球破裂。雖然警民衝突越演越烈，但香港警察並不只祭出強硬手段，也有柔性的一面。近日網路上就瘋傳一段「香港阿 Sir『用愛感化』勸離示威者」的影片，影片中的港警用溫柔的聲音苦口婆心勸示威者離開，令許多網友看了後紛紛笑稱：「根本是羅家英飾演的唐僧附身了！」

綜合媒體報導，從網路上瘋傳的這段影片中可以聽見，一名香港警察在示威的現場用擴音器溫柔地勸離示威者：「當你非法集結就要負相關刑責，所以我勸你現在離開，懸崖勒馬！再看看自己手機加入的群組，接下來的 5 年，你是不是真的想和這些人失去聯絡？如果你進監獄的話，你就聯繫不到他們了！」

這名港警繼續苦口婆心地說道：「25 年監禁…25 年啊！失去 25 年的光陰啊！25 年後，你數數 25 年失去了多少？今年是 2019 年，1994 年不要說 4G、5G，就連 3G 都沒有啊！網路也都不流行…25 年後是一個怎麼樣的世界？為何為了今晚的強出頭，失去的是 25 年光陰？」

這番柔性勸導讓許多網友笑翻，直言這根本就是香港經典電影《齊天大聖東遊記：西遊記之月光寶盒》中，超愛「碎碎念」的唐僧再現。許多人紛紛留言表示：「唐僧是你？」、「根本是羅家英飾演的唐僧附身了！」、「這位阿 sir 好有魔性」、「娘子快跟牛魔王出來看上帝！」（編輯：王錫謙）