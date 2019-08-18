時代力量黨主席邱顯智日前宣布辭去黨主席，為近來時力發生的一連串紛擾負責。時力20日將召開決策委員會，如果無法慰留邱顯智，將選出新任黨主席。宣布參加黨主席改選的時力北市議員林亮君表示，若當上黨主席，樂意接受各種抨擊。

林亮君今（18）日晚間表示，最近黨內砲火越來越猛烈，外界也開始抓戰犯，但她覺得奇怪，如果時力的興敗全歸結於個人身上，那這個黨不是註定要失敗？林亮君說，「我們是有決策機制的好嗎！」只是長期以來體質不好，以致黨章所設計的集體決策制度沒有順利運作，是時候該好好調整了。

林亮君也對決策委員會的開會過程發表意見，她指出，決策委員來自黨員直選，有現任立委、議員，大家開議期間必須撥冗參與決策會，這是義務。幾位不在台北的決策委員，也都盡可能地北上出席。但是有些決策委員的出席率奇低無比，更有決策委員只有線上參與，從來沒現身開過會。

她呼籲，決策委員不能只有提案才出席，更不能以線上參與為優先選擇，除了開議之外，理應排除萬難到中央黨部開會，否則就是辜負了黨員給我們的寄託。

對於參選黨主席，林亮君說，若作為黨主席會平衡各派聲音，一起找出解方，也必須彼此理解。倘若黨內同志對於黨的決定有任何的批判，請針對黨中央而來，對黨內其他個人、個別派系進行針對性發言是無助於解決問題的。決策委員所做出的集體決策，決策會全權負責。

林亮君說，若當上黨主席、作為黨的領導人、決策會的主席，她樂意接受各種抨擊，這是黨主席的責任，也是促成團結包容的要務。