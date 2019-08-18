美國總統川普 (Donald Trump) 早前信誓旦旦表示，讓蘋果在美國製造，就沒有關稅！上週川普與蘋果 CEO 庫克 (Tim Cook) 的一場飯局，似乎再度扭轉蘋果被課關稅的局勢。

川普週日 (18 日) 表示，他與蘋果 CEO 庫克談話，庫克給了一個很好的理由，避免蘋果被課關稅。

川普稱，庫克提出了一個很好的理由讓蘋果很難支付關稅，因為蘋果的競爭對手三星不會面臨同樣問題，大部分三星產品製造地點都在南韓。

川普稱：「我認為他 (庫克) 提出了一個非常具說服力的觀點。」

上週五 (16 日) 川普與庫克共進晚餐前，蘋果公告已在美國投資約 600 億美元，目前聘僱約 9 萬名美國員工，川普爾後還推文表示，蘋果將在美國砸大錢投資，促進美國繁榮。

美國原訂 9 月 1 日起對剩餘 3000 億美元中輸美商品課徵 10% 關稅，但上週二 (13 日) 已將手機、筆電等產品延至 12 月 15 日再課以關稅，川普稱，他擔心這些關稅會影響美國聖誕購物季的買氣。

蘋果 Mac、iPhone 和 iPad 產品暫時不受到新關稅的影響，外界預計 9 月 10 日秋季發表會中推出三款新 iPhone，但目前看來蘋果「可穿戴設備，家用和配件」卻難倖免於新一波關稅，包括蘋果 AirPods 無線耳機、Beats、 HomePod 揚聲器。

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