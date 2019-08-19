▲韓國瑜於今（19）日在臉書上直播提出質疑表示，「公文批的越多難道越認真？補品吃的多就越健康？公文堆的高或堆的少，未必跟行政效率畫上等號」，並呼籲國人要仔細想清楚，在什麼樣的狀態下，能夠帶來更好的行政效率。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）
▲韓國瑜於今（19）日在臉書上直播提出質疑表示，「公文批的越多難道越認真？補品吃的多就越健康？公文堆的高或堆的少，未必跟行政效率畫上等號」，並呼籲國人要仔細想清楚，在什麼樣的狀態下，能夠帶來更好的行政效率。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

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近日高雄市長韓國瑜表示自己每天至少批 10 份公文，對此行政院長蘇貞昌則說「自己批的公文常常要分好幾批抱進來，堆起來比人還高」。而韓國瑜於今（19）日在臉書上直播提出質疑表示，「公文批的越多難道越認真？補品吃的多就越健康？公文堆的高或堆的少，未必跟行政效率畫上等號」，並呼籲國人要仔細想清楚，在什麼樣的狀態下，能夠帶來更好的行政效率。

▲行政院長蘇貞昌說「自己批的公文常常要分好幾批抱進來，堆起來比人還高」。（示意圖／記者林人芳攝)
▲行政院長蘇貞昌說「自己批的公文常常要分好幾批抱進來，堆起來比人還高」。（示意圖／記者林人芳攝)

韓國瑜在今日直播《勵志當全台灣最認真的市長》中表示，不久之前行政院長蘇貞昌說，他每天批的公文跟他人一樣高。「那今天我特別把公文調出來，跟行政院長蘇貞昌 PK 一下，這些公文就跟我的身高一樣高」，韓國瑜更質疑「公文批的越多，就代表越認真。那換句話說一個人的健康，吃的補品越多，就代表身體越健康，最好吃十全大補丸，補的一個滿臉通紅，紅光滿面，真的是如此嗎？」。


▲韓國瑜更質疑「公文批的越多，就代表越認真。那換句話說一個人的健康，吃的補品越多，就代表身體越健康，最好吃十全大補丸，補的一個滿臉通紅，紅光滿面，真的是如此嗎？」。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

韓國瑜說道，「公文批的多批的少，堆的高堆的少，未必跟行政效率畫上等號，我覺得效率跟效果完全不是同一個概念，很多人都搞迷糊了」，一個政府一定要相信文官體制，一定要分層負責，事實上一個首長，有時候是一個城市希望的化身，當這個首長不管在做任何決策的時候，一定有一群優秀的政務官和事務官配合他，這也是我們高雄市政府分工負責最重要的精神。韓國瑜更自豪的說，事實上在過去的時間裡，都可以感受到高雄市政府的新團隊是非常認真的，讓整個高雄市欣欣向榮，蓬勃發展。希望民眾真的要認真思考，什麼樣的狀態下，能夠帶來更好的行政效率。（編輯：王柏文）

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