▲日本男星赤西仁「5周年紀錄片」將在9月來台上映。（圖 / 沐音娛樂提供）

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被譽為「日本最帥男星」的赤西仁，一直都是日本的花美男代表，還是影、視、歌皆能發展的全能藝人。
近日他準備用紀錄片讓歌迷們以不同形式認識他，全長150分鐘的「JIN AKANISHI 5th Anniversary Our Years Film」，將於9月21日（六）晚間在臺北科技大學中正廳上映！

「仁」沒來先觀「影」！赤西仁以個人身份活動5年，最近因腰傷問題忍痛取消了今年全部日本場巡迴，為了替代演唱會，特別製作出的5週年紀錄影片，讓歌迷們能以不同形式見到他！他同時也錄製問候影片，表示距離上次來已經是好久以前，一直都希望能有機會再造訪，親自感謝大家對他的支持！

▲日本當紅男星赤西仁5周年紀錄片將在9月來台上映。（圖 / 沐音娛樂提供）

在長達150分鐘的內容裡面，記錄了他獨立以來的活動花絮以及他對音樂製作、演唱會的想法，全片分為上下兩部，中場預計休息15分鐘。購入票券的消費者，到時只要掃描特製門票上的QR碼，就可以看到赤西仁的問候影片，活動上還會有意外驚喜，此外他與蛋黃哥聯名的周邊也會在現場販售。這除了是赤西仁跨出海外的首部曲，其特別展覽會甚至亞洲巡迴都有可能一一在台實現！

「JIN AKANISHI 5th Anniversary Our Years Film」預計9月21日晚間6點在臺北科技大學中正廳舉行，票價為均一價新台幣1280元，預計8月24日下午兩點在KKTIX全面啟售，相關詳情可洽沐音娛樂臉書專頁。（編輯：吳俐文）

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