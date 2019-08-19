國民黨團今(19)日開記者會，抨擊蔡英文就任3年多來，政治凌駕專業，不但吃銅、吃鐵還吃「阿魯米」，嚴重破壞國家文官制度。黨團羅列37位毫無專業，完全只有政治考量的個人，在政府單位和國營事業擔任要職，尤其以敗選者和擔任過民意代表居多，立委費鴻泰更嗆，「蔡英文封官加爵什麼都要，就是不要臉。」

總召曾銘宗表示，國民黨團清查蔡政府在經濟部、交通部、財政部、農委會等相關部會，所屬事業機構公司董事長及總經理派任情形，剔除具有專業、合適的名單，發現蔡政府酬庸大爆炸！用人只看顏色不看專業，毫無避諱也不在乎外界觀感。近日遭監察院糾正的外交部任用「口譯哥」趙怡翔，外派駐美政治組組長案，就是明顯的案例。曾銘宗批「趙怡翔完全是政治任命，毫無外交相關經歷，按照文官制度的升遷，該職位至少需要20年外交資歷，這對一路苦幹實幹的公務員來說，公平嗎？」

曾強調，泛公股董總平均薪水在15萬元至25萬元之間，民進黨利用公權力把泛公股董總肥缺大肆酬庸自己人，不但違反公司治理，也有損經營效率提升，國民黨團質疑如此的酬庸，對得起辛辛苦苦的基層員工及廣大的投資大眾嗎？因此呼籲全國人民睜大眼睛，明年用選票下架民進黨。

國民黨立委賴士葆表示，現在基層文官心中滿是恨與怨，只見民進黨權貴的「笑」，不見基層的「哭」。最讓人詬病的「敗選聯盟」組成內閣，票輸最多的擔任行政院長、丟掉綠油油的高雄市擔任副院長，無法連任的則擔任交通部長，上樑不正下樑歪的結果，所屬各機關、國營事業用人也不會客氣，吃銅、吃鐵還吃「阿魯米」。

賴士葆點名這37位散布在各個政府單位、國營事業高層，其背景不是擔任過民意代表，就曾擔任過黨職，目的只為了2020大選，讓這些仍具有基層選票實力的政治人物，佔好佔滿、吃香喝辣，為蔡英文的選舉舖路，其心可議。

藍委費鴻泰批評，列舉出的37位酬庸官位只是蔡政府裡面的鳳毛麟角，像是菸酒公司董事長丁哲彥，只擔任過雲林縣副縣長、民政局長，上任後最大政績就是降低日本清酒關稅，打擊國內清酒市場，只為了附合蔡政府親日政策。101董座張學舜與當時第一金控董事長張兆順，2008年替長昌競選時利用巧門，以第一金控資產做為其競選總部。民進黨政府在任何時期，任用任何人都有其目的，不但不顧專業，也不顧文官體系65歲的年齡限制，根本阻礙了文官體系新陳代謝。