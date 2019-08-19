高雄市政府財政局今(19)日公告，將標租高雄市成功路漢神百貨對面商業區設定地上權開發案，未來得標者可依都市計畫等規定，開發為多元的商業、休閒、娛樂使用，願景可期。

高雄市政府財政局表示，該局推出的高雄市成功路漢神百貨對面商業區設定地上權開發案，地上權存續期間70年，地租年息率3％，權利金底價為新台幣2億7仟2佰萬元，將於今(108)年10月24日上午10 時30分，在該局第一會議室開標。

財政局指出，該開發基地坐落在苓雅區漢神百貨正對面，東臨30公尺成功一路，南臨10公尺允文街，基地方整，形狀略成L形，面積1,639平方公尺(約496坪)，環狀輕軌C10光榮碼頭站距離基地僅350公尺，捷運紅線R9中央公園站也僅有800公尺路程，且緊鄰即將完工之海洋文化及流行音樂中心250公尺，土地使用分區為最具彈性的第五種商業區，建蔽率70%，容積率840%，未來得標者可依都市計畫等規定開發為多元的商業、休閒、娛樂使用。

財政局為減輕投資人資金負擔，得標權利金分3期，於簽約後2年內繳納完畢，地租按土地申報地價3%計收，並將其中2%部分，於消費者物價指數平均數上漲幅度累計逾10﹪時始予調整，可有效降低地上權人投資風險。