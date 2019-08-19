▲高雄市政府財政局將標租高雄漢神百貨對面商業區設定地上權開發案，未來得標者可依都市計畫等規定，開發為多元的商業、休閒、娛樂使用，願景可期。(圖／記者黃謝美蘭攝，2019.08.19)
▲高雄市政府財政局將標租高雄漢神百貨對面商業區設定地上權開發案，未來得標者可依都市計畫等規定，開發為多元的商業、休閒、娛樂使用，願景可期。(圖／記者黃謝美蘭攝，2019.08.19)

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高雄市政府財政局今(19)日公告，將標租高雄市成功路漢神百貨對面商業區設定地上權開發案，未來得標者可依都市計畫等規定，開發為多元的商業、休閒、娛樂使用，願景可期。

高雄市政府財政局表示，該局推出的高雄市成功路漢神百貨對面商業區設定地上權開發案，地上權存續期間70年，地租年息率3％，權利金底價為新台幣2億7仟2佰萬元，將於今(108)年10月24日上午10 時30分，在該局第一會議室開標。

財政局指出，該開發基地坐落在苓雅區漢神百貨正對面，東臨30公尺成功一路，南臨10公尺允文街，基地方整，形狀略成L形，面積1,639平方公尺(約496坪)，環狀輕軌C10光榮碼頭站距離基地僅350公尺，捷運紅線R9中央公園站也僅有800公尺路程，且緊鄰即將完工之海洋文化及流行音樂中心250公尺，土地使用分區為最具彈性的第五種商業區，建蔽率70%，容積率840%，未來得標者可依都市計畫等規定開發為多元的商業、休閒、娛樂使用。

財政局為減輕投資人資金負擔，得標權利金分3期，於簽約後2年內繳納完畢，地租按土地申報地價3%計收，並將其中2%部分，於消費者物價指數平均數上漲幅度累計逾10﹪時始予調整，可有效降低地上權人投資風險。

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