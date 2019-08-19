高雄市截至目前為止，本土性登革熱已有51例，高雄市政府海洋局於今(19)日上午，在前鎮漁港漁民服務中心前廣場，舉辦前鎮漁港消滅登革熱孳生源誓師大會，共同對登革熱宣戰，並透過防疫專業人員講解與實作，建立防疫意識、知識及共識，以協力消除登革熱孳生源。

高雄市海洋局局長趙紹廉表示，前鎮漁港為全國最大、產值最高的遠洋漁港，港區不論是我國籍或外籍的漁工、從業人員為數眾多，該局為宣導漁友及市民登革熱防疫觀念，乃邀集漁港周邊的漁業署、高雄區漁會、高雄市3大遠洋漁業公會、中油公司等公私部門近百人，齊聚在前鎮漁港漁民服務中心前廣場，進行消滅登革熱孳生源誓師。

趙紹廉指出，前鎮漁港是行政院農業委員會主管的第一類漁港，委託高雄市海洋局代管，為我國停泊漁船噸級最大的漁港，周邊關聯性產業、公民營機構及從業人員很多，也因此容易產生積水容器，加上近日降雨頻繁，讓隱藏性病媒孳生源增加，有必要藉由防疫專業人員帶領，並傳授巡查孳生源技巧。

趙紹廉並指出，該局平日即已針對港區塑膠帆布、碰墊等積水容器清除，並對輪胎及溝渠等隱蔽處灑上粗鹽，掌握巡、倒、清、刷的防疫原則，而此時正值登革熱好發期，乃由防疫專業人員講授防治技巧及實作指導，讓各單位代表能回到各自處所同步清掃孳生源。