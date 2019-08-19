高雄市長韓國瑜的千金韓冰，常因美麗的外貌引起話題，韓冰去年為了協助爸爸打贏選戰，特地從加拿大返台輔選，外型亮眼、舉止落落大方的她成功引起話題。而近日有網友在網路上發現了一名「馬來西亞韓冰」，超萌模樣引發網友暴動，紛紛大呼「台灣韓冰這樣，爸爸直接當選」。







這位網友在 PTT Beauty 板上 PO 出了一篇《韓冰》表示，「馬來西亞韓冰，覺得還滿可愛的」，並附上許多這位「韓冰」的照片，更附上臉書截圖證明，這位「韓冰」的外貌真的非常漂亮，清新鄰家女孩的穿搭擄獲了大量男網友的心，紛紛大呼「超可愛」。不過馬上就被網友起底，才發現原來這位「韓冰」其實是個假帳號，連照片都是盜來的，照片中的正妹其實是中國大陸的網紅許夏幽，是一位喜愛 cosplay 的妹子，微博加上 IG 的粉絲人數超過 20 萬人，並不是馬來西亞人。

不過，這位「假韓冰」早已讓大量網友看完照片後暴動大呼「比台灣的好多了」、「天堂跟地獄的差別，這個正」、「我韓冰鐵粉」、「太可愛了」、「這個韓冰很可以」、「鋼鐵韓粉報到」、「這個我可以」、「完全不同等級」、「這屌打千金 3 座萬里長城吧」、「我願意成為她的鋼鐵韓粉」、「那麼美的 怎麼可能取名韓冰」。（編輯：王柏文）