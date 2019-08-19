消基會今(19)日公布5家電信業者「同資費購機綁約方案違約金」調查結果，發現遠傳電信及台灣之星約定違約金高於業者平均值，有違反誠信原則之嫌，呼籲NCC應比照日本制訂違約金上限，保障消費者權益。

消基會設定購機iPhone Xs Max 256GB的999元月資費上網吃到飽不限速方案，調查5大電信業者，各家業者契約都有約定違約要收取「終端設備補貼款」與「電信優惠補貼款」，但以金額來看，遠傳電信最高，收取新台幣9750元，其次為台灣之星，收取8875元，接續則為台灣大哥大7125元、亞太電信7000元，以及中華電信4800元。

消基會副秘書長林宗男表示，5大電信業者違約金平均值為7510元，由此來看，遠傳電信和台灣之星的違約金遠高於業界平均甚多。

林宗男說，去年5月中華電信打出499元低資費方案，台灣大哥大及遠傳立刻祭出相同甚至更低的資費方案，此舉掀起優惠資費綁約的戰爭，於此同時，業者不約而同在用戶契約設定嚴苛違約金，造成用戶流動的潛在障礙，阻礙市場競爭，影響消費者權益。

林宗男指出，日本今年規定不含手機費用的違約金上限1000日圓、約新台幣280元，含手機2萬日圓、約新台幣5700元，呼籲主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）應制定違約金上限，保障消費者權益。

此外，消基會也發現，遠傳電信的契約與營業規章不符，NCC制定的「行動寬頻業務營業規章」要求要求及業者報給主管機關的營業規章，終端設備補助款或是電信優惠補貼款都是以日計費，但遠傳電信契約補助款卻以月計費，與營業規章不符，依法可處新台幣10萬元以上、50萬元以下罰鍰。