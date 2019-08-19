養育孩子開銷高，今年8月行政院育兒津貼新制上路後反應熱烈，幫助不少婚育家庭減輕育兒負擔。蝦皮購物分析站上母嬰用品銷售分布發現，國人購買「嬰幼兒消耗品」偏好特價時「一次性大量囤貨」，遇年度折扣檔期「箱購」類型商品買氣更可翻漲高達3倍。

平台業者觀察，25到40歲的媽媽最常上網購買尿布及奶粉，每月平均購買7.1次尿布、6.3次奶粉，且消費高峰集中於折扣檔期、偏好一次性囤貨。此外，觀察一歲前嬰兒用品多由月子中心及友人贈送，站上以一歲後適用的「M、L尺寸尿布」最為熱賣。

進一步觀察，嬰幼兒消耗品又以「尿布」及「奶粉」用量最大，平均不到一週就要訂購一次。為替爸媽減輕負擔省荷包，蝦皮購物攜手大樹藥局推出「大樹藥局超級品牌日」，8/19到8/20期間折扣最低33折起，除了消費滿額享免運送到家外，各式下單滿額好禮大放送，首推紙尿褲一片銅板價及獨家組合奶粉，下單再抽1折券！

除此之外，8/20當日再幫媽媽守一波荷包，全館直殺33折起，亞培心美力成長奶粉3號折後價只要849元；獨家組合明治金選幼兒成長配方奶粉，買6送1，平均一罐只要514元；米米基地有機米餅1加1限量組合，活動直降55折！

為體恤新手爸媽的辛勞與荷包，8/19暖身日主打婦嬰用品直降39元起，獨家組合舒摩兒私密緊實青春露2入組下殺72折；小獅王辛巴蘿蔓晶鑽寬口玻璃大奶瓶折扣下殺6折；幫寶適黏貼型紙尿褲一箱下殺69折，M號尺寸換算一片平均只要7元銅板價，箱購爸媽為寶寶備品囤貨就趁這檔！

活動期間，下單除了多重滿額贈外，為讓媽媽免受搬貨辛勞，再加碼免運，消費滿599元可享超商免運、滿799元直接免費宅配到家，讓媽媽們囤貨不用等，上網購物一次補足。