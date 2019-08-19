凱銳汽車董事長林傳凱偕同夫人蔡旻紋(蔡依林姊姊)將以不同於以往的風格，經營今年年初所成立的VOLVO凱銳汽車，(17)日前於凱銳汽車中和旗艦店舉辦「凱潮換代、銳不可擋」仲夏VIP晚會，會中除了展示多種豪華車款，更免費提供金色三麥冠軍現釀啤酒，及多樣的異國特色佳餚，豐富的選擇可以滿足所有VIP嘉賓。此外也邀請Luxy Boyz ft. DVA鋼鐵人及知名DJ等表演，宣示凱銳不同以往的北歐低調風格外，更融入年輕新思維的經營方式。

凱銳集團不僅止於車用電子產品，在年輕充滿活力的董事長林傳凱帶領之下，凱銳於2019年起正式宣布取得了VOLVO汽車新北市的經銷權。由原先的VOLVO華禕汽車正式更名為凱銳汽車股份有限公司。從車用電子產品跨足到整體汽車的經銷，坐鎮於VOLVO中和5S店的林傳凱表示，不只中和的經銷處，凱銳也正在新莊打造新的展示中心，預計將在2020年隆重開幕。對於凱銳汽車未來的展望，林傳凱表示，2019年的銷售量希望較去年成長20％。新的一年，凱銳汽車在行銷方面除了傳統的經銷模式之外，也將會在網路的新媒體行銷增加推廣力度，讓購車年齡層往下降，將行銷觸角伸向年輕族群。

該次活動，金色三麥特別友情支援以鮮釀啤酒提供座上嘉賓，以金色三麥的新概念、新空間、新菜單與新服務，傳遞「輕奢食尚」新體驗，呼應該活動的新年輕團隊經營模式，給市場帶來不一樣的感受。