日本的不動產經濟研究所 (Real Estate Economic Institute Co., LTD)，在週一 (19 日) 公布了最新的調查數據。2019 年 7 月份，以日本東京為中心的首都圈，在新落成華廈的推出戶數較去年同期減少 35.3%，為 1932 戶。

這是連續第 7 個月的減少，而在大型建案較少的當下，開發商們也將資源集中在成屋的銷售方面。

若單以 7 月的表現來看，這是自 1976 年的 1571 戶以來，相隔 43 年的低水準。而在東京都內主要 23 區以外的表現，更是下滑了 55.3%，特別引人矚目。

而 7 月的成交戶數為 1311 戶，以當月新屋釋出的比例來看，成交率為 67.9%，較去年同期上揚了 0.1 個百分點。

日本首都圈、近畿圈近年華廈房價變化。(圖片：不動產經濟研究所)

每一戶的平均價格為 5676 萬日圓，較去年同期下滑了 8.3% 或 515 萬日圓。日本首都圈的東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣，全面出現了下滑的局面。以往飆漲的價格，在本月出現了反彈修正的情況。7 月時，每 1 平方公尺 (約 0.3025 坪) 的單價為 86 萬日圓，較去年同期下跌了 6.2% 或 5.7 萬日圓。

預估 8 月時日本首都圈的銷售戶數會達 2000 戶水準。因大型建案可望在 8 月開賣，在間隔 8 個月後，市場上的銷售戶數可望再度轉為正成長。

另外，在 7 月日本關西地區的近畿圈方面，新落成華廈的推出戶數較去年同期增加 18.1% 至 1788 戶。有 1485 戶成交，成交率上揚 9.1 個百分點，來到 83.1%。在大阪市區售出 970 戶，年增 58.5%。簽約率高達 87.1%，表現相當亮眼。而預估 8 月時，將有 1200 戶會在當地房市推出。

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