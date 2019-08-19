金管會今（19）日邀集39家投信事業負責人座談，由主委顧立雄親自主持。由於投信發行的國內債券ETF（指數型基金），逾9成被壽險業者買下，有風險有過度集中的問題，因此金管會要求業者要「強化債券ETF投資人分散性及風險控管」，並限期處理降低集中度問題。此外，在推動通路報酬支付的合理性部分，已取得以基金規模（AUM）計算通路報酬措施的共識，並自2020年起實施，亦要求業者應確實在今年底前與銷售機構完成重新議約。

金管會這次與投信負責人座談聚焦4大議題，包括強化債券ETF投資人分散性及風險控管、推動通路報酬支付的合理性、持續實施「鼓勵境外基金深耕計畫」及「鼓勵投信躍進計畫」、鼓勵投信事業落實盡職治理守則。

由於壽險業從去年下半年開始狂買投信業發行的債券ETF商品，至今年5月底止，國內債券ETF共有74檔、規模7231億元，其中壽險業資金部位高達6757億元，比重為93.4%，部分債券ETF甚至直接由單一壽險業者拿下，即100%持有。

為利債券ETF市場長遠穩健發展，避免債券ETF投資者過度集中所衍生的市場流動性問題，金管會近期推行ETF投資人分散性的管理措施，且持續追蹤並掌握債券ETF投資人分散情形，除請投信公司加強分散債券ETF受益人結構，並請櫃買中心持續定期舉辦債券ETF交易量獎勵活動，以鼓勵流動量提供者及投資人進行交易，提升債券ETF次級市場活絡性。

金管會也分別從新、舊發行的債券ETF管制下手，若是新成立的基金，單一投資人投資比率不得超過50%；對於目前舊有的基金，要求每半年要降5個百分點，一年要減少10個百分點，第二年再降10個百分點，至少要直降到70%以下。

另考量債券ETF規模持續增長，金管會也請各家已發行債券ETF的投信公司應留意全球債券市場的整體風險，加強檢視所投資債券的分散性及流動性。

此外，在推動通路報酬支付的合理性部分，為改善以銷售額計算的銷售獎勵金容易產生不當銷售行為，金管會在2018年3月召開會議，已取得以基金規模（AUM）計算通路報酬措施的共識，並自2020年起全面實施。金管會也請資產管理業者應確實於今年底前與銷售機構完成重新議約。

在「鼓勵境外基金深耕計畫」及「鼓勵投信躍進計畫」方面，金管會持續檢討相關計畫指標，以優惠措施鼓勵投信事業提升自行投研能力與國際業務發展，並鼓勵境外基金機構及我國資產管理事業落實資產管理人才培訓。

在鼓勵投信事業落實盡職治理守則部分，金管會期許投信事業能在此領域投注更多人力與資源，關注被投資公司社會責任與公司治理議題，加強與被投資公司經營階層對話及互動，強化盡職治理報告對外揭露品質。

金管會也強調，關於投信事業提出的建議事項及具體執行措施，將妥善評估可行性，研議規畫推動方案，金管會並期許業者能落實盡職治理守則、持續培育我國資產管理人才、強化金融消費者保護及落實公平待客原則，以健全資產管理市場發展，並提升資產管理規模。