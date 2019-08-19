鴻海集團創辦人郭台銘與柯文哲、王金平，原本外界預期18日將同台，但最終未能實現。當時郭辦強調三人會面並未破局，各自的幕僚將再約時間溝通安排。日前郭辦說郭董本周時間已滿，至於下周目前也還未收到另外兩方的邀約，至於有媒體報導郭已經飛香港，為此郭辦澄清郭董人在國內。

上周日18日，郭柯王三人同台未能實現，最後僅柯文哲現身，讓不少對第三勢力寄予厚望的粉絲有點失望。但郭辦也回應，郭柯王會面並未破局，近期內三方幕僚會再約時間溝通安排。

郭辦也說，三人已是好友，也願意隨時一起針對台灣的未來發展廣泛交換意見，至於好友間的互動是否要訴諸媒體呈現，必須視議題決定。

由於郭柯王三人未同台，國民黨也急著找郭台銘，尤其主席吳敦義與韓國瑜18日晚間會面後，吳希望本周與郭會面，以表達黨內團結的理念，但郭辦今早給了軟釘子讓吳吃閉門羹。

郭辦聲明，郭台銘本周行程幾乎都已排定，包括香港問題、中美貿易戰後續影響分析、朝鮮半島因北韓試射新武器關係再度緊張等國際產經議題，與對台之影響，皆已安排好相關之討論及拜會，「看不出來有時間和吳主席會面的可能性。」

而外界同一時間也關注，「沒時間見吳敦義，那有時間見柯與王嗎？」但郭辦今日晚間也回應，「本周應該不太可能見面，下周的時間還未收到對方邀約也無法決定」。

至於有媒體民調指出，「若郭柯合則勝分則敗，虎獅聯盟29.4%贏蔡韓」。為此郭辦指出：「民調領先以平常心看待，倒是已執政近4年的蔡政府，及欲挑戰大位的韓市長應該去深思民調為何落後的原因，並積極檢討才是台灣選民樂於見到的發展」。

另外，有媒體報導，「今早傳出郭台銘的私人飛機飛到香港」一事，郭辦也鄭重澄清此消息為誤傳，郭所屬私人飛機皆在國內，今日並未飛往任何國家或地區。