最近有網友在mobile01上發文稱，因小孩長大，欲和先生從婆家搬出，但也大嘆「在彰化找房子真的好苦，因為預算不夠，從新華廈看到室內坪數較大的舊華廈，卻發現就連屋齡20多年的舊華廈，竟然都要開價逾600萬元」。房仲表示，彰化市因房地價上漲，600萬內已買不到符合小家庭坪數需求的3房新華廈、大樓了。

根據實價登錄數據，彰化市今年大樓、華廈平均單價約16萬元，相較房市高點2014年均價11萬元，6年間成長45%。

信義房屋彰化三民店店長巫忠穎表示，彰化市區因土地稀缺，屋齡普遍較高，近年更因地價上揚，導致透天價漲，新透天多要價1700-2000萬元，所以不少建商紛紛試水溫，改推大樓、華廈，因屋齡新及稀有性，新成屋成交單價多落在2字頭，如果想要購買3房、室內22坪左右，含車位總價都得要約800-1000萬元才能買到，雖然價格不便宜，但因為相較透天好入手，因此買氣不錯。

信義房屋彰化店專員張煜煒則指出，彰化市雖然近3年有比較多新推案，但目前大樓、華廈仍以屋齡20-30年居多，不過隨新成屋行情高漲，中古屋單價也有被帶動1成以上，目前每坪約12-14萬元，有少數屋齡12年左右，單價約17-19萬元，若購屋預算在600萬元內，仍是有機會買到中古華廈、大樓3房的物件。