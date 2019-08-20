有天有地的透天產品，因地坪大，在近年地價攀高下，房價也隨之高漲。然而從桃園市地政局統計全市3月不動產交易狀況發現，透天每戶平均總價約952萬元，較去年同期約1043萬元減少8.8%，同時大樓每戶平均總價約902萬元，兩者價差趨近，讓人有「在桃園買大樓不如買透天」之感。不過專家解釋，應是中古透天交易多導致，不代表透天價格下跌。

根據桃園市地政局依今年3月全市買賣移轉登記案件資料所進行的分析，其中各類產品的平均成交總價中，透天每戶平均總價952萬元，較2月941萬元增加1.2%，較去年同期1043萬元減少8.8%。至於大樓每戶平均總價902萬元，較2月889萬元增1.4%，較去年同期948萬元減4.9%。且觀察近1年總價走勢，兩者總價至今年3月最為接近，僅差50萬元。

此外，桃園市地政局也統計，大樓平均成交單價為19.9萬元，平均屋齡為10.8年，透天的平均屋齡則為25.6年。

信義房屋企研室專案經理曾敬德分析，其實並非透天總價下跌，而是近年土地成本高，建商興建高總價透天新案的比例減少，在新透天供給量不多下，主要交易以相對較低價的中古透天為主；大樓交易則以新大樓為主，價格偏高，因此拉近了透天與大樓的成交價。

曾敬德認為，桃園新大樓價格普遍落在20萬元上下，民眾入手相對輕鬆，所以選購新大樓的比例增加不少。大家房屋企劃研究室主任郎美囡也指出，目前市場主力為小家庭及首購族，主要需求房間數在2~3房、有管理的社區，所以購屋趨勢以買大樓居多，尤其桃園市近年大樓推案量大，建案選擇性高，交易相當熱絡，觀察近1年桃園大樓成交總價在800~1000萬元間，符合剛性需求的預算。

至於會購買透天產品的買方，郎美囡表示，以偏好大空間、三代同堂者居多，部分考量1樓做店面或工作室，並將2樓以上做居家使用，由於土地持分大，室內總坪數也大，易拉高總價，民眾受限預算考量，近1年總價亦多落在900~1000萬元。