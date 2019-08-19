今日天氣／低壓帶影響天氣不穩定！中南豪大雨北東雨勢大

今（ 20 ）天仍在低壓帶環境內，天氣持續不穩定，各地出現短時強降雨的機率高，要特別留意的是，低壓帶中不排除有中尺度低壓在台灣西南方海域生成並接近台灣，使得中南部地區出現較為劇烈的天氣現象，請留意氣象局發布的相關即時訊息；今天白天以前各地降雨機率高，尤其中南部出現陣雨或雷雨的時間長，有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區午後配合熱力作用，也會有明顯的陣雨或雷雨，晚上之後南部仍有短時強降雨發生機率，至於其他地區的降雨有機會減少下來；溫度方面和昨天類似，各地高溫約 28 到 32 度，不下雨時仍稍感悶熱。

軍武／同樣是F-16V戰機 升級與新購差在那裡？

美國總統川普證實批准軍售 66 架 F-16V 戰機給台灣，連同空軍正在升級的 142 架 F-16V 戰機，我國將擁有超過 200 架 F-16 戰機，數量僅次於美國、土耳其、埃及、以色列、荷蘭等國。

陳沂罵志願役「廢物」又告陳為民！ 結果出爐了

去年網紅陳沂在臉書嗆聲「大部分的志願役，我覺得都是廢物」，引發社會論戰。國防部也發出聲明稿嚴厲譴責，並對陳沂提告妨礙名譽，全台各地多位志願役也跟著提告。近期結果出爐了，台北地檢署認為，因陳沂沒有指名道姓罵人，罪證不足不起訴處分；而陳沂提告陳為民的部分，也同樣不起訴。

鬧得比雙宋難看！友人曝安宰賢、具惠善「開撕時間點」

韓星安宰賢、具惠善 2015 年合拍《吸血鬼醫生》假戲真做，隔年姐弟戀修成正果，被視為韓娛樂圈高顏值夫妻，孰料，18 日兩人驚爆婚變，同屬的經紀公司發聲明，證實雙方正在協商離婚，但卻被女方以「感到被背叛」打臉。對於小倆口鬧翻時間點，從身邊友人的觀察可窺知一二。

巨石強森結婚了！愛情長跑12年 夏威夷浪漫完婚

好萊塢巨星巨石強森（ Dwayne Johnson ）和女友蘿倫哈珊（ Lauren Hashian ）終於結婚了！兩人愛情長跑 12 年，也生下一雙女兒，但始終沒舉辦婚禮，稍早他在 IG 上分享結婚照，受到許多粉絲朋友的祝福。

去日本必買什麼電器？ 行家激推「3家電」：好用又划算

不少台灣人到日本旅遊，都會買些電器回國，畢竟價差不小，且日製家電評價都頗高。然而，有網友就在 PTT 問及「去日本必搬什麼家電回來？」結果立刻引來內行人激推「 3 樣」必買家電，直呼「價差大又好用」。（編輯：許苡晴）