▲社群媒體龍頭推特與臉書，19 日陸續聲明，將大量疑為大陸假帳號的用戶停權或刪除。（圖／美聯社／達志影像）
▲社群媒體龍頭推特與臉書，19 日陸續聲明，將大量疑為大陸假帳號的用戶停權或刪除。（圖／美聯社／達志影像）

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知名社交媒體推特（ Twitter ）及臉書（ Facebook ），19 日接連宣佈要封鎖其平台上的大量賬號，原因是這些賬號散播關於香港示威的假消息，而且應是由北京當局主導。

推特透過官網證實，已刪除 936 個大陸賬號，因其意圖在香港製造政治分歧，包括破壞當地抗議運動的合法性。推特還強調，根據他們的深入調查，有可靠證據證明，這是一個官方組織的行動。此外，由於推特在大陸是被禁止使用的，所以這些帳號大多利用 VPN 翻牆，或是從大陸特定未被禁止的 IP 進入推特，發布內容也違法推特的社群規範。

推特也提到，前述這些帳戶只是最活躍的代表，另外還有將近 20 萬個帳戶已經被主動停權，這些帳戶違反的規定包含垃圾郵件、協調性活動和假帳戶等等。

除了推特，臉書也移除了 7 個頁面、3 個群組和 5 個賬號，並說這些賬號同樣涉嫌散播關於香港的假新聞。其中有頁面有約 1 萬 5500 名粉絲，另有一個群組有 2200 個成員。臉書的聲明還寫道，儘管這些用戶試圖隱藏身份，但「我們的調查發現其與中國政府相關個人之間的關聯。」並表示臉書一直致力於檢測和阻止這類活動，因為不希望其服務被用來操縱人。臉書還表示，移除這些頁面與賬號，並非由於它們發佈的內容，而是它們背後的運作行為。

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