知名社交媒體推特( Twitter )及臉書( Facebook ),19 日接連宣佈要封鎖其平台上的大量賬號,原因是這些賬號散播關於香港示威的假消息,而且應是由北京當局主導。

推特透過官網證實,已刪除 936 個大陸賬號,因其意圖在香港製造政治分歧,包括破壞當地抗議運動的合法性。推特還強調,根據他們的深入調查,有可靠證據證明,這是一個官方組織的行動。此外,由於推特在大陸是被禁止使用的,所以這些帳號大多利用 VPN 翻牆,或是從大陸特定未被禁止的 IP 進入推特,發布內容也違法推特的社群規範。

推特也提到,前述這些帳戶只是最活躍的代表,另外還有將近 20 萬個帳戶已經被主動停權,這些帳戶違反的規定包含垃圾郵件、協調性活動和假帳戶等等。

We're disclosing coordinated account activity focused on the ongoing protest movement in Hong Kong. Our investigations have found that these accounts are linked to state-backed information operations from mainland China.https://t.co/Pc9R90Dp85

