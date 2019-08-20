茶葉蛋
▲許多店家都會販賣茶葉蛋，供客人自己挑選。不過日前就有網友詢問到底怎麼挑選茶葉蛋才不會踩雷呢？（圖／取自維基百科）

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有許多超商都會擺放一大鍋茶葉蛋，供民眾可以自由選擇。不過茶葉蛋這麼多顆到底怎麼選才不踩雷呢？日前有網友發問，表示不明白該如何挑選茶葉蛋，直言有什麼要訣才能挑到夠入味的，對此就引來許多網友討論給予正解。

網友發文表示，許多人都會討論哪家店的茶葉蛋好吃，但如何挑選茶葉但也是相當重要的。原 PO 直言，自己試著挑選蛋殼顏色深，裂紋也多的，但吃起來感覺都入味不夠。這樣的情形，讓他相當疑惑直言「有什麼要訣比較好挑到入味很夠的茶葉蛋？或是說完全看店員功力？」

茶葉蛋
▲日前有網友詢問該如何挑選茶葉蛋才不會踩雷。（圖／取自 Pixabay ）

根據此問題，就吸引相當多的饕客討論，就有內行人針對茶葉蛋外觀提出看法，直言「我都選小裂縫多的，不選只裂一條大縫的，比較好撥蛋不會黏在殼上，味道也剛好」、「蛋的屁股要有裂痕，顏色不要太深」、「選小裂縫多，殼顏色深一點的，但也別太深」認為要選有裂痕、但不能只有一條大縫，此外蛋殼顏色也不能太過深色。

甚至也有人針對位置解釋，「不要選太下面，會變超硬鐵蛋」、「最上面的最好吃」、「都挑堆在上面」。

▲內行人直言選擇小裂縫，顏色別太深，且別挑最下層的茶葉蛋才是最好的。（圖／取自 flickr ）

另外也有人針對各大超商茶葉蛋品質，直言「萊爾富的有些店似乎感覺蛋比較大顆」、「 OK 有些還不錯」、「全家和 7-11 大概不要買那種鍋底蛋，或是堆高高剛煮沒多久的大概都還 OK ，不至於踩到大坑」。此外也有人推薦其他店家的茶葉蛋，認為「全聯相當入味」、「美廉社的買過很多家，感覺每家品質差不少」。（編輯：陳雅雲）

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