鴻海集團創辦人郭台銘參與政治之路至今動向未明，而今（20）日有周刊報導郭已經備好A、B兩套劇本，一是「郭王先合，與柯再行」，另一個是也不排除國民黨可能換韓後取而代之。為此，郭辦回應「寫的精彩但仍不脫三分真、七分假的情境」又引人無限想像。

郭柯王雖然18日公開合體未能實現，但郭辦表示郭柯王會面並未破局，近期內三方幕僚會再約時間溝通安排，只是因為本周郭董時間已滿，因此三方本周會面機率低。但有周刊今日報導，其實郭柯王，兩兩密會已多次。且針對2020，其實郭董已擬好A、B兩套劇本。

報導指出，A劇本為「郭王先合，與柯再行」，王金平已不堅持一定要「選正的」，由郭負責找搭擋參選正副總統，王轉為輔選，至於柯文哲則全力衝刺台灣民眾黨的立委席次，未來再視情況合作。至於B劇本，則不排除國民黨「換柱2.0」，若韓真被換掉，郭可能取而代之。

為此，郭台銘辦公室回應，「寫的精彩但仍不脫三分真、七分假的情境。」且媒體追問，哪些部分為真？是否郭王達成共識為真？為此，郭辦低調表示「郭王本來就是好朋友，在各方面事務上有合作及討論都很正常的事，並不會侷限在特定事件或議題上」。

郭辦強調，若要說到郭王共識，那就是共同為中華民國好，以人民的福祉為優先，「這部分並不需要特別談什麼合作」。