繼 Morgan Stanley 之後，周一 (19 日) 美銀美林 (Bank of America Merrill Lynch) 也發表經理人調查，表示經濟衰退可能在 12 個月內即將來臨。

美銀美林發布一項報告，對 244 位全球基金經理人未來經濟看法的調查。其中，超過 50% 的經理人認為，經濟正處於衰退邊緣。

此外，有 34% 的經理人認為，經濟衰退將可能在未來 12 個月內發生。這些經理人管理超過 5530 億美元的資產。

美銀美林表示，這項認為衰退的人數比例，已創下 2011 年 10 月以來最大。2011 年時，S&P 將美債信評由 AAA 調降至 AA+，市場對美國經濟擔憂。

早前 Morgan Stanley 也表示，若美中貿易戰火進一步升級，經濟將在 9 個月內出現衰退。「關稅若全面提高至 25%，那麼全球的經濟將在 3 季之內陷入衰退」。

傳統上定義，衰退是指一個國家 GDP 出現連續兩季負成長。

對於英國與歐盟來說，與經濟衰退的距離，可能比其他國家更近。受到脫歐不確定性的衝擊，英國今年第二季 GDP 季增率已轉負至 -0.2%。德國同樣受到貿易壓力影響，第二季 GDP 季增率 -0.1%，已落入負成長。

英國 GDP 季增率 (來源: Trading economics)

美銀美林首席經濟學家 Michelle Meyer 表示：「我們擔心，有些指標已開始顯示，經濟衰退的風險加劇」。同時，美林也預期，目前美中貿易邊打邊談、鬆緊交錯的情況，將會一直持續到 2020 年美國總統大選。

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