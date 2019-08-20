台灣著名的小吃有許多，其中一項就是「雞排」，而具高知名度的台式脆皮雞排專賣店「 2 派克」分店眾多，至今仍是許多人愛吃的宵夜首選。對此，就有網友好奇「為何派克雞排分店這麼多還是能屹立不搖？」貼文引發熱議。

2 派克雞排成立至今已經 14 年，是少數加盟事業維持這麼久的店家，其主打的雞排外皮相當酥脆，標榜「完美鎖住微甜的肉汁」，因此購買雞排時，都不會提供剪雞排的服務，因其特殊口感，仍有大批雞排迷指名必吃。

對此，就有網友在 PTT 好奇問「 1995 年至 2005 年這段期間是台灣的加盟事業高速成長期，但到了 2006 年以後經濟不好，許多加盟事業都紛紛收了，但比較覺得意外的是派克， 2005 年成立到現在已經 14 年了，雞排價格漲了不少，營運成本也是，為何現在還是一堆加盟店？」

貼文一出，吸引許多人回應「派克真的是兒時記憶，東西是真的好吃才能生存」、「無骨雞塊真的要給掌聲！百吃不膩」、「品質不錯，沒話說」、「雖價格有調漲，但品質沒變還是許多願意買單」、「雖然漲價，但東西好吃就能穩，推一波雞排」、「派克不能消失啊！無骨雞塊真的很佛」、「陽明山也有一間，文大很多學生宵夜都要來一份無骨雞塊呢」、「真的是少數品質穩定的雞排店了」（編輯：張嘉哲）