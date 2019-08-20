南投59歲陳先生為巡山員，患有B肝卻未定期追蹤，導致罹患肝癌不得不將右肝切除，不料半年前又因呼吸喘、胸悶就醫，發現癌細胞擴散至右心房等部位，經「好神刀」(Halcyon) 搭配免疫療法治療後，身上腫瘤接近全消，日前已安心回山林工作。

亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科主治醫師陳政國表示，陳先生三年前將右肝切除後，都有持續回診追蹤，所幸肝腫瘤並無復發跡象。不料，半年前感到喘、胸悶，及肺部積水，經電腦斷層檢查發現其右心房有一顆6公分腫瘤，加下腔靜脈4公分腫瘤，合計10公分，且右橫膈膜也有大小不一的腫瘤，研判是癌細胞復發擴散。

陳政國指出，由於右心房腫瘤已造成呼吸困難、無法走動，故先安排「好神刀」放射治療2周，並與患者溝通合併免疫治療雙效打擊癌細胞，治療後，右心房腫瘤接近全消，連遠端未治療的橫膈膜腫瘤也意外接近全消。

陳政國介紹，免疫治療雖為晚期肝癌治療的新趨勢，但因單獨使用免疫治療的成效有限，僅約15%到20%患者能有效控制癌細胞，目前臨床上發現好神刀合併免疫治療，不但能消除肝腫瘤，更能使遠端腫瘤消失，稱為「遠端免疫共鳴效應」(Abscopal Effect)，據亞大醫院臨床統計，有57%的晚期肝癌患者，疾病因而獲得控制，相較於傳統標靶藥物治療成功率42%，效果明顯較高，且副作用較小，患者耐受性也高。

另外，放射腫瘤科主任王博民則表示，具有全影像導航的「好神刀」，治療時除了會殺死照射區域的腫瘤細胞外，近期研究及臨床上發現，因放射治療能釋放腫瘤抗原，改善腫瘤周邊環境，啟動免疫反應，增強體內免疫系統對抗癌細胞的能力，使其餘沒有接受放射治療的病灶亦部分消失緩解，再搭配免疫治療，可大幅提升存活率。

陳政國提醒，雖然晚期肝癌通常難以提早發現及治療，且預後不佳，但建議患有B肝和C肝的患者，應定期回診追蹤，並配合肝癌多專科團隊針對患者量身訂制的治療計畫，才能掌握自身的健康狀況。