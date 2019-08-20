每當颱風來襲，台灣政府為保護人民安全，會宣布各縣市停班停課。近一次襲台的強颱「利奇馬」，你是否有乖乖待在家裡避免遇到災害呢？

在台灣工作8年左右的日本YOUTUBER「Iku 老師」分享颱風來襲時，台灣人和日本人的反差反應。他表示，日本不但沒有颱風假，而且還要提早出門上班！台灣人對於颱風假的興奮反應，讓他直呼超有趣！

Iku老師以他的台灣朋友為例，台灣人面對颱風來襲時，幾乎會是一種「賺到一天假」的態度；日本人卻是無奈嘆氣：「真的假的，我要早點出門」。他也補充說明，可能是颱風在日本時，都走得比較快，所以沒有颱風假。

另外，他還說遇到颱風假時，身邊台灣朋友會約他出去唱歌或看電影，他認為這是「很危險」的行為。他也觀察到颱風天時，台灣的大賣場和超商會突然沒有水、零食，因為大家都準備囤貨，加上颱風災害導致水源汙濁，沒辦法供應乾淨的水。

身為日本人的他，認為台灣政府很可憐，颱風天不管有沒有放假「都會被罵」。如果宣布放颱風假後，天氣卻是無風無雨或者是風雨不大，站在公司產能考量的老闆就會氣著跳腳；一旦沒有放颱風假，員工就會表示政府真的很小氣。有趣地模仿各種台灣人的真心話，讓網友讚他觀察入微：「生動演示，太可愛了！」

Iku老師也提醒各位網友，颱風天不要叫外送，心疼表示幾乎每年颱風，都可看見有關外送員發生意外的事故新聞報導。

不少網友留言認同：「真的是這樣耶」、「台灣人已把颱風假的本意扭曲了」、「現在已經很多都會停止颱風天外送了」。（實習編輯：鍾桃甜）