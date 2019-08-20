為關心長輩的交通安全，提升老人家們的道路交通安全意識，立委呂孫綾今（20）日特邀交通部公路總局到泰山區娃娃產業文化館舉辦「高齡交通安全宣導活動」，藉由以生動有趣的方式，宣導高齡者交通安全。

呂孫綾表示，老年化的時代來臨，老人家們不管是自己行走、開車，或牽著孫兒在外遊玩，都需要更多注意身邊的交通狀況，以避免危險的發生；近幾年，新北市高齡65歲以上人士發生交通事故的人數逐年提高，為了加強用路安全宣導，讓大家快樂出門、平安回家，因此特邀交通部公路總局舉辦道安宣導活動。

公路總局台北區監理所長王在莒說，今天的道安宣導活動中，除有交通部專業培訓的「路老師」，淺顯易懂的向長者們宣講交通事故成因與類型，包括最為大家所知的「內輪差」、「自我防禦」、「穿著亮色系衣服」等等安全概念外；另在路上行走時，不僅僅只要注意左右來車，更要預判自己的位置是否會遇到危險。

王在莒指出，對於75歲以上仍有開車的長者，自2017年起，必須要經過體檢與認知的測驗才能更換駕照，因此今日也特別舉辦認知的測驗，讓75歲以上長者可以瞭解自己的狀況，通過後，後續也可依此辦理換照；現場也設置模擬「行人穿越道 (小綠人)」體驗，教導長者判斷行走所需時間，增加長者的安全意識。