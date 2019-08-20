高雄市長韓國瑜今(20)日自爆座車可能被裝了追蹤器，他痛批國家機器動得太厲害，營造恐怖的感覺。韓國瑜也指控民進黨數十年來不斷要求司法獨立、新聞自由、黨政分離，結果變成執政黨後，反而用國家機器監控韓國瑜和他的家人，韓國瑜對此提出嚴正抗議。

對於韓國瑜自爆「座車被裝追蹤器，質疑遭國家機器監控」，韓國瑜左營區租屋轄屬的橋頭地檢署回應，被裝追蹤器屬刑法妨害秘密罪，屬告訴乃論罪﹔ 但迄今尚未接獲相關資訊，有證據就請韓國瑜提供，檢方會全力偵辦。

韓國瑜強調，他的訊息非常準確，車子進保養廠就知道了，他知道公開以後一定會掀起軒然大波，又有人會說是韓導自導自演。韓國瑜也認為，台灣追求民主自由不是要追求這種恐怖的感覺，大家公平競爭，把理想告訴民眾不是非常好嗎。

不過，民進黨議員林智鴻批評韓國瑜黔驢技窮沒新梗，像是得了被害妄想症，有證據為何不提告？不然只是無端的選舉操作。林智鴻也質疑韓國瑜下次發表的劇本，會不會是手機被植入晶片、左營租屋處被裝竊聽器、身邊核心幕僚被收買、辦公室電腦被遠端遙控。

橋頭地檢署說明，無故利用GPS追蹤器（衛星定位追蹤器）介入他人非公開活動之行為，係觸犯刑法第315條之1第二款之以電磁紀錄竊錄他人非公開活動罪，可處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬以下罰金，本罪依刑法第319條須告訴乃論﹔本署迄今均未收到高雄市政府或韓國瑜市長針對本案提出告訴， 而本署已請警方向市政府了解相關狀況，並蒐集相關資料。