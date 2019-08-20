▲「純網銀」幾乎能做大部分實體銀行的業務，且時間、空間不受限，消費者不用花時間排隊領號碼牌辦理業務，業者也能省下店面成本與人事成本。圖為示意圖。(圖／NOWnews資料照片)
▲金管會開放3家純網銀，傳統銀行也積極備戰，強化數位金融業務，包括擴展社群平台，並將銀行LINE官方帳號進一步升級為個人化服務，以提高客戶黏著度。(圖／NOWnews資料照片)

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金管會開放3家純網銀，預計明年陸續開始營運，不過，國內傳統銀行已積極備戰，強化數位金融業務，包括擴展社群平台，像不少銀行就將銀行LINE官方帳號進一步升級，不再是單向行銷工具，而是轉化為個人化服務，包括玉山銀行、中信銀行、國泰世華銀行、永豐銀行、第一銀行、兆豐銀行及彰化銀行等，都陸續推出LINE官方帳號個人化服務，提供包括匯率報價、信用卡帳單查詢、申辦與AI智能客服，以提高客戶黏著度。

隨著數位化時代來臨，手機、平板等行動裝置成為重要金融業務通路，尤其LINE更是現代人生活不可或缺的社群軟體，國內銀行也陸續加入LINE實名認證，用戶只要下載加入銀行的LINE官方帳號，輸入個人資料完成身分認證後，就能透過銀行LINE官方帳號進行簡易的金融業務查詢。

也就是說，銀行LINE官方帳號不再是單向行銷工具，而是進一步升化為個人化服務，而且除民營銀行包括國泰世華、中信銀行、玉山銀行、永豐銀行等陸續推出LINE個人化金融服務，過去以企金為主的公股行庫，近年來也積極搶攻消金業務，像是兆豐銀、第一銀行、彰化銀行亦跟進推出LINE官方帳號個人化服務。

以彰化銀行來說，就與LINE合作推出LINE Business Connect服務，將銀行帳號與LINE連結起來，民眾只要進行身分驗證綁定，即可在彰化銀行LINE官方帳號訂閱匯率到價、信用卡消費、繳款入帳等個人化通知訊息，並可查詢個人信用卡帳務及紅利點數。

此外，銀行官方帳號也提供信用卡、貸款線上申辦及智能客服、服務據點、ATM及匯率查詢服務，尤其是信用卡申辦，運用時下最夯的AI智能客服，透過對話式問答的方式，推薦客戶適合的信用卡卡別，並可立即線上申辦，協助客戶完成一站式的服務體驗。

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