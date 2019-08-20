「七十六号原子」今（20）日舉行影視計畫發佈記者會，演員陳庭妮、小薰、饒星星、林暉閔、雷嘉納、劉子銓、盧以恩也都來到現場，小薰對於日前被爆在大陸花18萬買假包，對此她也無奈澄清，「真的不是這樣！」

小薰參與恐怖短片《租屋》演出，她首度挑戰演單親媽媽，今年30歲的她，被問到婚姻大事她表示，現在對事業仍有強大的企圖心，且還需要觀察男友，也還沒見過鄭人碩的小孩，與對方家人也不熟，不過還是希望能在35歲前完成生小孩這件事。

日前小薰跟鄭人碩在廣州被拍到，花18萬台幣買9個假名牌包，對此她也無奈喊冤，是幫朋友進去「皮具城」看自己沒要買，出來遇到「拉客仔」，不願消費的兩人就被偷拍，那人身上還有刺青他們不敢招惹，接著就被爆料花18萬買假貨，小薰便猜測是對方挾怨報復的手段。被問到鄭人碩是否會買假包寵愛她，小薰急忙回應：「他寵我買假包我才生氣吧！」

而陳庭妮主演的短片《計程車》，在講述靈魂的輪迴、前因後果。陳庭妮自曝不怕拍攝恐怖片，並分享自身遇到的靈異事件，某次陳庭妮在飯店看電視時，突然耳環掉落，奇妙的是掉在地上後，耳針跟耳扣居然是合起來的，而且耳朵也沒流血，自認神經大條的她笑說：「可能是好兄弟想透過某種方式跟我溝通，好險我近視700度，也是老天爺給我的另一種安全感吧。」