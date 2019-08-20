在美國總統川普宣布批准出售F-16V戰機後，美國在台協會（AIT）處長酈英傑今（20）日南下高雄，除拜會高雄市長韓國瑜外，也前往左營軍港登上美國出售的紀德級軍艦，稱讚台灣共同維護海上航行自由與安全。

AIT官方臉書在20日中午貼出酈英傑前往左營海軍基地登上軍艦的照片，酈英傑表示，他很榮幸有機會來到台灣噸位最大的作戰艦艇上參觀，這艘基隆級飛彈驅逐艦原為美國海軍紀德級艦，於2005年至2006年間交艦，現今台灣共有4艘同類型的驅逐艦，具有強大的防空、反水面、反潛及戰場管理能力，平時擔任重要海域偵巡任務，戰時擔任作戰支隊旗艦。

酈英傑表示，美國除了依據「台灣關係法」售予台灣防衛性武器外，也提供各種人員交流與培訓，與台灣共同維護海上航行自由與安全。

海軍防空能力最強軍艦

1996年台海飛彈危機爆發後，國軍深感海軍艦隊防空偵測能力不足，因而向美國提出採購神盾級驅逐艦需求。不過，美國不願出售，而是說服台灣採購紀德級驅逐艦。最後國防部以7.3億美金（約243億台幣），採購4艘紀德艦，並於2003年加入海軍服役。

由於紀德級返台適逢陳水扁政府推動本土化運動，因此立法院於2005年決議，爾後艦名必須以台灣的人名或地名為名，捨棄過去以中國歷史名將或省會的命名模式，所以成軍時各艦改為以台灣四大軍港為命名，分別命名為基隆（舷號1801）、蘇澳（舷號1802）、左營（舷號1803）、馬公（舷號1805），並改稱為「基隆級」驅逐艦。

紀德艦配備2具雙聯裝Mk 26雙臂飛彈發射器，艦艏與艦尾各一具，能夠搭載68枚標準二型防空飛彈，搭配艦上雷達，為海軍防空戰力最強艦艇。不過，紀德級為1974年伊朗巴勒維王朝向美國訂購軍艦，但是後來因為伊朗爆發宗教革命，反美的什葉派政府上台，美國因而停止交艦，這4艘紀德艦在1981年便宜賣給美國海軍使用。

由於近年來共軍機艦執行遠海長航訓練，紀德艦目前部署於東部海域執行警戒任務。然而，紀德艦雷達系統日趨老舊，國防部在提交立院108年預算書中指出，海軍艦艇防禦能力需仰賴電戰系統效能，但現行電戰系統面臨系統老舊，必須提升反制能力，以有效迴避威脅來源、提升艦艇存活率，因此編列19億9587萬2000元，替4艘紀德級軍艦的AN/SLQ-32電戰系統進行性能提升，預計2023年前完成。