週二 (20 日) 市場避險情緒，美債殖利率下跌，黃金、美元指數走揚，四大指數自前一個交易日反彈格局後轉趨下滑，美股道瓊指數開盤下跌逾百點，晶片股領跌科技股，費半早盤跌幅逾 0.7%。

截至台北時間週二 (20 日) 晚間 9 時 50 分許：

• 道瓊指數下跌 102.81 點或 0.39% 至 26,032.98 點

• 費半指數下跌 11.92 點或 0.79% 至 1494.37 點

• 台積電 ADR 下跌 0.05% 至每股 41.76 美元

• 十年期美債殖利率下滑 3.09% 至殖利率 1.549%

• 紐約輕原油 (WTI) 下跌 1.55% 至每桶 55.27 美元

• 黃金上漲 0.35% 至每盎司 1516.75 美元

• VIX 恐慌指數上揚 2.61% 至 17.32 點

• 美元指數上漲 0.05% 至 98.40 點

週一 (19 日) 《華盛頓郵報》報導，白宮官員正在研擬新一輪的減稅措施，白宮正研擬策略防止經濟衰退。不過，白宮官員爾後澄清，下調薪資所得稅 (payroll tax) 並不在政策考量內，白宮還考慮另個選項，即取消對中國貨品課徵新關稅。

華爾街持續關注美中貿易戰發展，週一 (19 日) 美國商務部為向中方展示誠意，鬆手將華為寬限期再延 90 天後。

週二晶片股領跌。美光科技 (MU-US) 和 AMD (AMD-US) 分別下跌逾 2%。

全球最大的家具建材零售商「家得寶 (Home Depot)」(HD-US) 週二盤前公布第二季財報優於預期，緩解市場對美國經濟影響的擔憂，激勵其股價開盤上揚逾 3%。

該公司認為美國消費與經濟穩健，但受到關稅影響，下調全年營收預期。

蘋果計畫在 11 月推出 Apple TV+ 影視服務，每月訂閱費達 9.99 美元 (約台幣 310 元) 較 Netflix 低。(圖片：AFP)

蘋果計畫在 11 月推出 Apple TV+ 影視服務，每月訂閱費達 9.99 美元 (約台幣 310 元) 較 Netflix 低，受此消息影響，週二蘋果 (AAPL-US) 開盤上漲逾 5%，Netflix (NFLX-US) 早盤股價下跌逾 2% 。

GW&K 投資管理公司資產組合經理人 Aaron Clark 表示：「今天看起來就像是消化近期漲勢的日子，沒有太多消息會讓市場劇烈震盪。」

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