買房是筆龐大支出，多數民眾需向銀行借貸來支付房屋價金，目前以20、30年期的房貸最常見，假設購買1000萬元房屋計算，貸款7成，採年利率1.7%，30年期每月少繳近1萬元相對輕鬆，但利息多約70萬元，堪比一輛國產車的價格。專家建議，手頭不寬裕的買方採30年期較適合，但可秉持「有錢就多還」原則，便可縮短繳款年限、降低總利息金額。

房屋貸款年期的長短，影響的是月繳金額及總繳利息，大家房屋企劃研究室主任郎美囡舉例說明，總價1000萬元的房屋，若採20年期，每月繳款本息合計3萬4426元；30年期為2萬4836元，比20年期少9590元，所以貸款年限拉長，每月繳款壓力小。

不過年限延長也增加了本金複利計算的時間，郎美囡指出，上述購屋條件的30年期總繳利息共194萬0890元，與20年期126萬2210元相比，多了67萬8680，這金額可以多買一輛車了。

郎美囡建議，30年期適合年紀較輕的買方，繳款時間雖長，但每月負擔較輕，至於年紀較長的族群，不易申請長年期，通常以申貸年齡距離65歲尚有幾年來評估，建議民眾可先至各家銀行的貸款試算進行計算，再選擇最符合自身條件與能力的貸款方案。

信義房屋企研室專案經理曾敬德認為，現在房市屬自住需求，民眾買房後短時間內不太有換屋需求，若還款能力不錯者，選擇20年期可減少利息支出。但對於收入有限、每月無法負擔太重房貸的人，選擇30年期除月繳較輕鬆外，還可貸到更多金額，因此也適合頭期款不足、需要更多資金的民眾。

「重點是有錢就多還，把30年期當20年期來繳。」曾敬德建議，買房初期手頭較緊的人，雖選30年期減輕壓力，仍可有規劃地多還款，例如存下多餘的錢，或領了年終獎金後就還貸款，只要不提前清償全額，就不會被銀行收取違約金，如此既可輕鬆付房貸，又逐步降低利息總額。