新北市永和頂溪商圈雖具有捷運、與北市一橋之隔之優勢，但近年房價卻受大環境影響而下滑，目前跌勢已止，大樓均價守穩於5字頭。在地房仲指出，頂溪商圈因當初新建案開高價及現在低總價當道，近幾年房價下修1成左右，致使雙北首購族明顯增加，以捷運周邊千萬宅，和鄰近北市的環河東西路沿線住宅，最受歡迎。

頂溪商圈以捷運頂溪站為發展核心，生活機能強，但近年均價卻呈下跌走勢，根據實價登錄，今年前5月頂溪捷運站周邊大樓平均單價為50萬元，相較2014年均價58萬元，下修16%。

信義房屋永和頂溪店店長留嘉良分析指出，頂溪商圈區域發展早，住宅屋齡老舊，2014年前後推出的新成屋因相對稀有，又遇上房市高點，成交價一度站上7字頭，不過隨房市盤整，近期雖然也有高總價、高單價產品交易，但目前大樓平均房價已維持在5字頭上下。

觀察實價登錄數據，頂溪商圈有2大交易熱區，一是捷運頂溪站周邊，以總價千萬左右住宅交易最為熱絡，留嘉良表示，屋齡30年以上公寓，因房價親民，十分受歡迎，依屋況、坪數不同，單價約35-40萬元，總價約800-1200萬元就能入手；也有部分電梯華廈、大樓2房可以在總價1200萬元內購得。

另一房市熱點為環河東路、環河西路，因屬純住宅區，生活機能較弱，至捷運站需步行約15分鐘，因此房價便宜近2成。

留嘉良指出，環河東西路大樓單價約43-48萬元，2房總價約1200-1500萬元、3房則約1800-2000萬元，如果是捷運站附近同樣總價，有機會在此購得較大坪數，再加上和北市中正區僅一橋之隔，獲得雙北首購小家庭青睞，今年成交量明顯增加。